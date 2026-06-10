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Milyar dolarlık anlaşma bir kalemde silindi! 30 adetlik F-35 yerine Eurofighter Typhoon’lar alınacak
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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milyar dolarlık anlaşma bir kalemde silindi! 30 adetlik F-35 yerine Eurofighter Typhoon’lar alınacak

Orta Doğu'da ABD/İsrail-İran geriliminin tırmandığı kritik bir süreçte, Körfez'in en güçlü aktörlerinden Birleşik Arap Emirlikleri, ABD ile olan 30 adetlik F-35 savaş uçağı tedarik planını askıya aldı. Arap basınında geniş yankı bulan iddialara göre BAE yönetimi; teslimat gecikmeleri, yüksek maliyetler ve siyasi değerlendirmeler nedeniyle rotasını Avrupa yapımı Eurofighter Typhoon jetlerine çevirdi. Bu stratejik tercih değişikliğinin gerçekleşmesi durumunda, bölgedeki askeri hava dengelerinin ve küresel savunma pazarındaki ortaklıkların tamamen yeniden şekillenmesi bekleniyor.

#1
Foto - Milyar dolarlık anlaşma bir kalemde silindi! 30 adetlik F-35 yerine Eurofighter Typhoon’lar alınacak

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE), uzun süredir gündemde olan F-35 savaş uçağı tedarik planlarında değişikliğe gidebileceği iddia edildi. Arap basınında yer alan haberlere göre, BAE yönetimi 30 adet F-35 savaş uçağı paketi yerine Eurofighter Typhoon seçeneğini ciddi şekilde değerlendirmeye başladı.

#2
Foto - Milyar dolarlık anlaşma bir kalemde silindi! 30 adetlik F-35 yerine Eurofighter Typhoon’lar alınacak

Savunma çevrelerinde dikkatle takip edilen gelişme, Eurofighter Typhoon savaş uçağının Orta Doğu'daki konumunu daha da güçlendirebilir. Son yıllarda birçok ülkenin envanterine giren Eurofighter Typhoon, gelişmiş radar sistemleri, yüksek manevra kabiliyeti ve çok rollü görev yapabilme özelliğiyle öne çıkıyor. Uzmanlara göre Eurofighter Typhoon, hava üstünlüğü görevlerinin yanı sıra kara hedeflerine yönelik hassas taarruz operasyonlarında da etkili performans sergiliyor. Modern elektronik harp sistemleriyle donatılan Eurofighter Typhoon, Avrupa'nın en gelişmiş savaş uçakları arasında gösteriliyor.

#3
Foto - Milyar dolarlık anlaşma bir kalemde silindi! 30 adetlik F-35 yerine Eurofighter Typhoon’lar alınacak

BAE'nin olası tercih değişikliğinde teslimat süreçleri, maliyet unsurları ve siyasi değerlendirmelerin etkili olduğu belirtiliyor. Özellikle son dönemde birçok ülkenin Eurofighter Typhoon için yeni siparişler vermesi, platformun uluslararası pazardaki konumunu güçlendiriyor.

#4
Foto - Milyar dolarlık anlaşma bir kalemde silindi! 30 adetlik F-35 yerine Eurofighter Typhoon’lar alınacak

Savunma uzmanları, BAE'nin F-35 yerine Eurofighter Typhoon tercih etmesi halinde bunun yalnızca bir tedarik kararı olmayacağını, aynı zamanda bölgesel savunma dengeleri açısından da önemli sonuçlar doğurabileceğini ifade ediyor.

#5
Foto - Milyar dolarlık anlaşma bir kalemde silindi! 30 adetlik F-35 yerine Eurofighter Typhoon’lar alınacak

Hava kuvvetlerini modernize etmeyi sürdüren BAE'nin, Eurofighter Typhoon ile ilgilenmesi Avrupa savunma sanayisi açısından da dikkat çekici bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Olası anlaşmanın gerçekleşmesi halinde Eurofighter Typhoon, Körfez bölgesindeki varlığını daha da artırmış olacak.

#6
Foto - Milyar dolarlık anlaşma bir kalemde silindi! 30 adetlik F-35 yerine Eurofighter Typhoon’lar alınacak

İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya ortaklığında geliştirilen Eurofighter Typhoon, dünyanın en gelişmiş 4.5 nesil savaş uçaklarından biri olarak kabul ediliyor. Yüksek hız, gelişmiş sensörler ve geniş silah entegrasyonu gibi özellikleri sayesinde Eurofighter Typhoon, birçok ülkenin yeni nesil savaş uçağı arayışında öne çıkan seçeneklerden biri olmaya devam ediyor. BAE'nin nihai kararının önümüzdeki dönemde netleşmesi beklenirken, savunma dünyasının gözü şimdiden Eurofighter Typhoon etrafında şekillenen bu dikkat çekici iddialara çevrilmiş durumda.

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Foto - Milyar dolarlık anlaşma bir kalemde silindi! 30 adetlik F-35 yerine Eurofighter Typhoon’lar alınacak

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