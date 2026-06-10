Milyar dolarlık anlaşma bir kalemde silindi! 30 adetlik F-35 yerine Eurofighter Typhoon’lar alınacak

İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya ortaklığında geliştirilen Eurofighter Typhoon, dünyanın en gelişmiş 4.5 nesil savaş uçaklarından biri olarak kabul ediliyor. Yüksek hız, gelişmiş sensörler ve geniş silah entegrasyonu gibi özellikleri sayesinde Eurofighter Typhoon, birçok ülkenin yeni nesil savaş uçağı arayışında öne çıkan seçeneklerden biri olmaya devam ediyor. BAE'nin nihai kararının önümüzdeki dönemde netleşmesi beklenirken, savunma dünyasının gözü şimdiden Eurofighter Typhoon etrafında şekillenen bu dikkat çekici iddialara çevrilmiş durumda.