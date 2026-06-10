Milyar dolarlık anlaşma bir kalemde silindi! 30 adetlik F-35 yerine Eurofighter Typhoon’lar alınacak
Orta Doğu'da ABD/İsrail-İran geriliminin tırmandığı kritik bir süreçte, Körfez'in en güçlü aktörlerinden Birleşik Arap Emirlikleri, ABD ile olan 30 adetlik F-35 savaş uçağı tedarik planını askıya aldı. Arap basınında geniş yankı bulan iddialara göre BAE yönetimi; teslimat gecikmeleri, yüksek maliyetler ve siyasi değerlendirmeler nedeniyle rotasını Avrupa yapımı Eurofighter Typhoon jetlerine çevirdi. Bu stratejik tercih değişikliğinin gerçekleşmesi durumunda, bölgedeki askeri hava dengelerinin ve küresel savunma pazarındaki ortaklıkların tamamen yeniden şekillenmesi bekleniyor.