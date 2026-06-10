Hakan Fidan’dan gece yarısı olay operasyon! En kritik olanları bile baştan aşağı değiştirdi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin küresel diplomasideki vitrinini yenileyerek kritik dış temsilciliklerde görev yapacak yeni büyükelçi isimlerini resmen tebliğ etti. Bölgesel gerilimin merkez üssü konumundaki Tahran Büyükelçiliğine TBMM Dış İlişkiler ve Protokol Başkanı Ahmet Aydın Doğan getirilirken, Kiev'den Lahey'e kadar uzanan geniş bir coğrafyada isimler yer değiştirdi. Türk dış politikasının sahadaki ve masadaki etkinliğini artırmayı hedefleyen bu kapsamlı atama dalgası, diplomasi dünyasında büyük yankı uyandırdı.