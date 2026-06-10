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Hakan Fidan’dan gece yarısı olay operasyon! En kritik olanları bile baştan aşağı değiştirdi
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Hakan Fidan’dan gece yarısı olay operasyon! En kritik olanları bile baştan aşağı değiştirdi

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin küresel diplomasideki vitrinini yenileyerek kritik dış temsilciliklerde görev yapacak yeni büyükelçi isimlerini resmen tebliğ etti. Bölgesel gerilimin merkez üssü konumundaki Tahran Büyükelçiliğine TBMM Dış İlişkiler ve Protokol Başkanı Ahmet Aydın Doğan getirilirken, Kiev'den Lahey'e kadar uzanan geniş bir coğrafyada isimler yer değiştirdi. Türk dış politikasının sahadaki ve masadaki etkinliğini artırmayı hedefleyen bu kapsamlı atama dalgası, diplomasi dünyasında büyük yankı uyandırdı.

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Foto - Hakan Fidan’dan gece yarısı olay operasyon! En kritik olanları bile baştan aşağı değiştirdi

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Fidan, Türkiye'nin dış temsilciliklerinde büyükelçilik yapacak isimlere görevlerini tebliğ etti.

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Foto - Hakan Fidan’dan gece yarısı olay operasyon! En kritik olanları bile baştan aşağı değiştirdi

Buna göre, Tahran Büyükelçiliğine TBMM Dış İlişkiler ve Protokol Başkanı Büyükelçi Ahmet Aydın Doğan, Türkiye'nin ilk Reyjkavik Büyükelçiliğine Kiev Büyükelçisi Mustafa Levent Bilgen, Muskat Büyükelçiliğine İkili İlişkiler (İran) Genel Müdür Yardımcısı Elçi Hüseyin Ergani, Amman Büyükelçiliğine İkili İlişkiler (Orta Doğu) Genel Müdür Yardımcısı Elçi Hakan Karaçay, Mogadişu Büyükelçiliğine Maputo Büyükelçisi Ferhat Alkan, Aşkabat Büyükelçiliğine Orta Asya Ülkelerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Elçi Şener Cebeci, Kuveyt Büyükelçiliğine Doğu Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Elçi Can Oğuz, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine Dışişleri Bakanlığı İstanbul Temsilcisi Büyükelçi Ayşe Sözen Usluer, Üsküp Büyükelçiliğine Mogadişu Büyükelçisi Alper Aktaş'ın görevlendirilmesine karar verildi.

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Foto - Hakan Fidan’dan gece yarısı olay operasyon! En kritik olanları bile baştan aşağı değiştirdi

Ayrıca, Bujumbura Büyükelçiliğine Teftiş Kurulu Üyesi Büyükelçi Haydar Kerem Divanlıoğlu, Cibuti Büyükelçiliğine Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi Büyükelçi Hüseyin Özdemir, Doha Büyükelçiliğine Amman Büyükelçisi Yakup Caymazoğlu, Lahey Büyükelçiliğine BM Cenevre Ofisi Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Burak Akçapar, Gaboron Büyükelçiliğine AGİT, Silahların Kontrolü ve Silahsızlanma Genel Müdür Yardımcısı Elçi Vesime Ela Beşkardeş Karagöl, Hartum Büyükelçiliğine Banjul Büyükelçisi Fahri Türker Oba, Banjul Büyükelçiliğine Diplomasi Akademisi Genel Müdür Yardımcısı Elçi Özgür Gökmen, Helsinki Büyükelçiliğine Manama Büyükelçisi Ayşe Hilal Sayan Koytak görevlendirildi.

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Foto - Hakan Fidan’dan gece yarısı olay operasyon! En kritik olanları bile baştan aşağı değiştirdi

Fidan'ın tebliğ ettiği diğer isimler ve görev yerleri şu şekilde sıralandı: "Kiev Büyükelçiliğine Lahey Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan, Kinşasa Büyükelçiliğine Batı Afrika Genel Müdür Yardımcısı Elçi Senem Güzel, Kişinev Büyükelçiliğine İkili İlişkiler Genel Müdür Yardımcısı Elçi Nazmiye Başaran, Avrupa Konseyi Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliğine Dış Politika Plan ve Eşgüdüm Genel Müdürü Elçi Raziye Bilge Koçyiğit, Manama Büyükelçiliğine Cumhurbaşkanı Danışmanı Dr. Necati Sancaktutan, Manila Büyükelçiliğine Dış Politika Danışma Kurulu Üyesi Büyükelçi Kaan Esener, Maputo Büyükelçiliğine Kamu Diplomasisi ve Stratejik İletişim Genel Müdür Yardımcısı Elçi Ayça Oşafoğlu İnam, Nairobi Büyükelçiliğine Uluslararası Kuruluşlar Genel Müdür Yardımcısı Elçi Selin Özaydın, Seul Büyükelçiliğine Hartum Büyükelçisi Fatih Yıldız, Tallin Büyükelçiliğine Antalya Diplomasi Forumu Eş-Koordinatörü Büyükelçi Havva Yonca Gündüz Özçeri, Windhoek Büyükelçiliğine BM Nezdinde Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilciliği Daimi Temsilci Yardımcısı Elçi Fikriye Aslı Güven."

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