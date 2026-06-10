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#1
Foto - Milli Muharip Uçak Kaan'ı işaret ettiler: Bugünkü aklımız olsaydı kurmazdık

Almanya ve Fransa'nın Yeni Nesil Hava Muharebe Uçağı Sistemi (FCAS) Projesi'ni iptal etmesinin ardından ülkesinin savaş uçağı geliştirmesi konusunda çeşitli aktörlerle görüşmeler yaptıklarını söyleyen Almanya Savunma Bakanı Boris Pistorius, Berlin'in yeni savaş uçağına sahip olmasına ilişkin çeşitli seçeneklerin bulunduğunu söyledi.

#2
Foto - Milli Muharip Uçak Kaan'ı işaret ettiler: Bugünkü aklımız olsaydı kurmazdık

Pistorius, Aşağı Saksonya Eyaleti Başbakanı Olaf Lies ile yaptığı basın toplantısında, FCAS Projesi'nin iptal edilmesinin şaşırtıcı olmadığını belirterek, bir süreden beri bu yönde işaretlerin bulunduğunu dile getirdi.

#3
Foto - Milli Muharip Uçak Kaan'ı işaret ettiler: Bugünkü aklımız olsaydı kurmazdık

Bunun nedeninin şirketler arasındaki gerginlikler olduğunu belirten Pistorius, bu yüzden Almanya-Fransa arasındaki ilişkinin gergin olduğunu düşünmek için hiçbir sebebin bulunmadığını savundu.

#4
Foto - Milli Muharip Uçak Kaan'ı işaret ettiler: Bugünkü aklımız olsaydı kurmazdık

Pistorius, "Bugünkü bilgilerimizle, bu projeyi o zamanlar hayata geçirildiği şekilde bir daha başlatmazdık." diyerek, bundan derslerin çıkarılması gerektiğini aktardı.

#5
Foto - Milli Muharip Uçak Kaan'ı işaret ettiler: Bugünkü aklımız olsaydı kurmazdık

Şimdi ileriye bakmak gerektiğine işaret eden Pistorius, "Yeni jet (savaş uçağı) konusunda, nasıl bir yol izleyeceğimizi göreceğiz. Bu konuda aylardır çeşitli aktörlerle görüşüyoruz." ifadesini kullandı.

#6
Foto - Milli Muharip Uçak Kaan'ı işaret ettiler: Bugünkü aklımız olsaydı kurmazdık

Pistorius, ancak hangi projenin söz konusu olabileceği ve kimin öncülüğünde yapılacağı konusunda burada kamuoyuna açık şekilde spekülasyonda bulunmayacağını kaydetti.

#7
Foto - Milli Muharip Uçak Kaan'ı işaret ettiler: Bugünkü aklımız olsaydı kurmazdık

Pistorius, daha sonra Çekya Savunma Bakanı Jaromir Zuna ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında, Almanya'nın yeni savaş uçağına sahip olmasına ilişkin çeşitli seçeneklerin bulunduğunu söyledi.

#8
Foto - Milli Muharip Uçak Kaan'ı işaret ettiler: Bugünkü aklımız olsaydı kurmazdık

Bunlardan birinin ilave F35'ler sipariş etmek olduğunu belirten Pistorius, "İkinci seçenek ise halihazırda devam etmekte olan başka bir uluslararası projeye katılmak ya da (üçüncü seçenek olarak) Airbus ve diğer ortaklarla Almanya öncülüğünde kendimizin yapmasıdır." dedi.

#9
Foto - Milli Muharip Uçak Kaan'ı işaret ettiler: Bugünkü aklımız olsaydı kurmazdık

Pistorius, bunların şu anda masada olan 3 seçenek olduğunu dile getirerek, "Muhtemelen dördüncüsü de vardır ama şu anda ondan bahsetmek istemiyorum. Ancak evet, bu mümkün ve seçeneklerden biri." değerlendirmesinde bulundu.

#10
Foto - Milli Muharip Uçak Kaan'ı işaret ettiler: Bugünkü aklımız olsaydı kurmazdık

Türkiye Gazetesi'nin aktardığı habere göre, Alman-Fransız jeti projesinin resmen tarih olmasının ardından, en çarpıcı itiraf Fransız havacılık basını Avianews’ten geldi.

#11
Foto - Milli Muharip Uçak Kaan'ı işaret ettiler: Bugünkü aklımız olsaydı kurmazdık

Platform tarafından yayınlanan analizde, Avrupa ülkelerinin önünde operasyonel ve hazır bir alternatif kalmadığı vurgulandı. Analizde, NATO standartlarına tam uyumlu, uçuş testlerini başarıyla sürdüren ve seri üretim sözleşmeleri imzalanan KAAN’ın, savunma açığı yaşayan ve jet arayışında olan Avrupa devletleri için en güçlü ve tek gerçekçi seçenek haline geldiğini ileri sürdü.

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