Gücümüzü çaresiz kabul ettiler! Eski düşman hatasından vazgeçip Türkiye’yi olay çağrıyı yaptı
Libya'nın batısındaki meşru hükümete desteği nedeniyle Türkiye'ye yönelik düşmanlık besleyen Libya Ulusal Ordusu (LUO) Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter, Türkiye ile çeşitli alanlarda işbirliğinin genişletilmesi ve iki taraf arasındaki ortaklığın güçlendirilmesi çağrısında bulundu. Ankara'ya 'birlikte güçlenme' çağrısı yapılırken, ayrıca Türk şirketlerinin kentsel gelişim ve altyapı çalışmalarına katkı sunduğu ifade edildi.