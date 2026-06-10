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Gücümüzü çaresiz kabul ettiler! Eski düşman hatasından vazgeçip Türkiye’yi olay çağrıyı yaptı
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Gücümüzü çaresiz kabul ettiler! Eski düşman hatasından vazgeçip Türkiye’yi olay çağrıyı yaptı

Libya'nın batısındaki meşru hükümete desteği nedeniyle Türkiye'ye yönelik düşmanlık besleyen Libya Ulusal Ordusu (LUO) Genel Komutan Yardımcısı Orgeneral Saddam Hafter, Türkiye ile çeşitli alanlarda işbirliğinin genişletilmesi ve iki taraf arasındaki ortaklığın güçlendirilmesi çağrısında bulundu. Ankara'ya 'birlikte güçlenme' çağrısı yapılırken, ayrıca Türk şirketlerinin kentsel gelişim ve altyapı çalışmalarına katkı sunduğu ifade edildi.

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Foto - Gücümüzü çaresiz kabul ettiler! Eski düşman hatasından vazgeçip Türkiye’yi olay çağrıyı yaptı

Libya'nın doğusundaki askeri güçlerden yapılan açıklamaya göre Hafter, Türkiye Dışişleri Bakanlığı Kuzey ve Doğu Afrika Genel Müdürü Büyükelçi Ali Onaner başkanlığındaki üst düzey Türk heyetini kabul etti.

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Foto - Gücümüzü çaresiz kabul ettiler! Eski düşman hatasından vazgeçip Türkiye’yi olay çağrıyı yaptı

Libya ile Türkiye arasındaki işbirliği ve koordinasyonun geliştirilmesi kapsamında yapılan görüşmeye Türkiye'nin Trablus Büyükelçisi Güven Begeç de katıldı. General Hafter, görüşme sırasında yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki ikili ilişkilerin seviyesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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Foto - Gücümüzü çaresiz kabul ettiler! Eski düşman hatasından vazgeçip Türkiye’yi olay çağrıyı yaptı

Hafter, karşılıklı çıkarlar doğrultusunda ortak işbirliği alanlarının genişletilmesi ve iki taraf arasındaki ortaklığın farklı sektörlerde güçlendirilmesinin önemini vurguladı.

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