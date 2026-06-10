MHP’de dev deprem: Gece yarısı kararıyla üç şehrin birden bileti kesildi
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) teşkilatlarında yürütülen yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilatlarının da resmi olarak feshedildiği açıklandı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın tarafından sosyal medya üzerinden duyurulan bu ani kararla birlikte, Türkiye genelinde son dönemde feshedilen il teşkilatı sayısı 18'e yükseldi. Kararın hemen ardından kapatılan teşkilatların yerine Mekki Varol, Orhan Korkmaz ve Enes Emengen yeni il başkanları olarak atandı.