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MHP’de dev deprem: Gece yarısı kararıyla üç şehrin birden bileti kesildi
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MHP’de dev deprem: Gece yarısı kararıyla üç şehrin birden bileti kesildi

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) teşkilatlarında yürütülen yeniden yapılanma çalışmaları kapsamında Kırıkkale, Zonguldak ve Kocaeli il teşkilatlarının da resmi olarak feshedildiği açıklandı. MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın tarafından sosyal medya üzerinden duyurulan bu ani kararla birlikte, Türkiye genelinde son dönemde feshedilen il teşkilatı sayısı 18'e yükseldi. Kararın hemen ardından kapatılan teşkilatların yerine Mekki Varol, Orhan Korkmaz ve Enes Emengen yeni il başkanları olarak atandı.

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Foto - MHP’de dev deprem: Gece yarısı kararıyla üç şehrin birden bileti kesildi

Fesihleri MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, X’ten açıkladı.

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Foto - MHP’de dev deprem: Gece yarısı kararıyla üç şehrin birden bileti kesildi

Yalçın yeni başkanlarını da duyurdu: Kırıkkale, Mekki Varol Zonguldak, Orhan Korkmaz Kocaeli, Enes Emengen

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Foto - MHP’de dev deprem: Gece yarısı kararıyla üç şehrin birden bileti kesildi

MHP’de feshedilen ve yeni atamaların yapıldığı diğer il teşkilatları şöyle: İstanbul Eskişehir Gaziantep Kütahya Kars Bingöl Bolu Ardahan Bilecik Muğla Çanakkale Malatya Isparta Şanlıurfa Konya

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