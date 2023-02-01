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Uludağ'da kar bereketi

2023-02-01 18:33:15
Uludağ'da kar bereketi

Bu yıl karın geç yağmasıyla birlikte sezonun 1 ay rötarlı açıldığı Uludağ'da yoğun kar yağışıyla birlikte tatilcilerin ve turizmcilerin yüzü güldü.

#1
Foto - Uludağ'da kar bereketi

Pistlerin karla dolmasıyla birlikte yerli ve yabancı turistler Uludağ'a akın etti. Son yapılan ölçümlerle birlikte kayak merkezinde kar kalınlığı 55 santimetreye yükseldi.

#2
Foto - Uludağ'da kar bereketi

Yoğun karla beyaz örtü 8. kilometreden itibaren çam ağaçlarını süsledi.

#3
Foto - Uludağ'da kar bereketi

Uludağ'da hava sıcaklığı ise eksi 11 derece olarak ölçüldü.

#4
Foto - Uludağ'da kar bereketi

Uludağ'da karın keyfini kayak yaparak çıkaran tatilcilerin mutluluğu yüzlerine yansıdı.

#5
Foto - Uludağ'da kar bereketi

Bu yıl kar yağışının geç geldiğini ifade eden tatilciler, "Bu yıl karı özledik. Bu özlemi gidermek için Uludağ'a geldik. Buraya çok güzel kar yağıyor. Pistlerde çok güzel, kayak yaparak keyfini çıkartıyoruz. İnşallah kar yağışı devam eder" dedi.

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