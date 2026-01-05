  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Teknoloji-Bilişim
7
Yeniakit Publisher
Ülkeyi ihya edecek dev anlaşma: 12 tane S-400 geliyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Ülkeyi ihya edecek dev anlaşma: 12 tane S-400 geliyor

Yaptırımlar nedeniyle doğalgaz ve petrol satışları düşen Rusya savunma alanında dev bir anlaşmaya hazırlanıyor. 12 tane S-400 alımı için harekete geçildi.

#1
Foto - Ülkeyi ihya edecek dev anlaşma: 12 tane S-400 geliyor

Kulislerde konuşulan iddialara göre Çin, hava savunma kapasitesini güçlendirmek amacıyla S-400 hava savunma füzesi için yeniden Rusya'nın kapısını çalmaya hazırlanıyor. Daha önce de S-400 sistemiyle ilgilendiği bilinen Pekin yönetiminin, bu kez çok daha kapsamlı bir anlaşma hedeflediği öne sürülüyor.

#2
Foto - Ülkeyi ihya edecek dev anlaşma: 12 tane S-400 geliyor

Askeri kaynaklara dayandırılan iddialarda, görüşmelerin 12 adet S-400 hava savunma füzesi bataryasını kapsadığı ve toplam maliyetin yaklaşık 10 milyar dolar seviyesinde olduğu belirtiliyor. Eğer anlaşma sağlanırsa, bu hamle Çin'in bugüne kadar yaptığı en büyük S-400 alımlarından biri olacak. Uzmanlara göre S-400 hava savunma füzesi, uzun menzili, yüksek irtifa kabiliyeti ve aynı anda çok sayıda hedefi vurabilme özelliğiyle dünyanın en gelişmiş hava savunma sistemleri arasında yer alıyor. Bu nedenle S-400, sadece askeri değil, aynı zamanda jeopolitik bir güç unsuru olarak da dikkat çekiyor.

#3
Foto - Ülkeyi ihya edecek dev anlaşma: 12 tane S-400 geliyor

Çin'in S-400 hava savunma füzesi için Rusya ile yeniden masaya oturacağı iddiası, ABD ve Batılı ülkelerde de yakından takip ediliyor. Daha önce S-400 satın alan ülkelerin yaptırımlarla karşı karşıya kalması, bu sürecin küresel boyutunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

#4
Foto - Ülkeyi ihya edecek dev anlaşma: 12 tane S-400 geliyor

Henüz taraflardan resmi bir açıklama gelmezken, S-400 hava savunma füzesi odaklı bu olası anlaşmanın Asya-Pasifik bölgesindeki güç dengelerini ciddi şekilde etkileyeceği yorumları yapılıyor.

#5
Foto - Ülkeyi ihya edecek dev anlaşma: 12 tane S-400 geliyor

Önümüzdeki günlerde Çin ve Rusya'dan gelecek açıklamalar merakla beklenirken, S-400 cephesindeki bu iddia şimdiden dünya gündemine oturmuş durumda. Anlaşmanın hayata geçmesi halinde S-400 hava savunma füzesi, küresel savunma denkleminde bir kez daha başrol oynayacak.

#6
Foto - Ülkeyi ihya edecek dev anlaşma: 12 tane S-400 geliyor

KAYNAK: STAR

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Soruşturma başlatılan Bedri Usta’nın müşterisi ile alay ettiği video ortaya çıktı: 4 bin lira hesap vermişsin ağlıyorsun yaa! Boşuna kıçını yırtma
Gündem

Soruşturma başlatılan Bedri Usta’nın müşterisi ile alay ettiği video ortaya çıktı: 4 bin lira hesap vermişsin ağlıyorsun yaa! Boşuna kıçını yırtma

4 bin liralık lahmacun ve çorba menüsüyle tepkilerin odağındaki Bedri Usta isimli şahıs hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruştu..
Şam’da Kritik Zirve: Mazlum Abdi ve Suriye Hükümeti Masaya Oturdu
Gündem

Şam’da Kritik Zirve: Mazlum Abdi ve Suriye Hükümeti Masaya Oturdu

Suriye sahasında askeri ve siyasi geleceği belirleyecek hareketli saatler yaşanıyor. Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum A..
SDG ile Şam anlaştı! Bugün imzalanacak anlaşmanın detayları da belli oldu!
Gündem

SDG ile Şam anlaştı! Bugün imzalanacak anlaşmanın detayları da belli oldu!

Suriye’nin 3’te birini işgal eden Terör örgütü PKK’nın Suriye yapılanması SDG bünyesinde faaliyet gösteren sözde tugay komutanı Ebu Omer el-..
Böyle rezillik görülmedi! ABD’den ortaçağ barbarlığı! Maduro’yu New York sokaklarında sergilediler
Gündem

Böyle rezillik görülmedi! ABD’den ortaçağ barbarlığı! Maduro’yu New York sokaklarında sergilediler

Dünya siyasi tarihi, demokrasi maskesi takan Amerika Birleşik Devletleri’nin eliyle kara bir lekeye daha tanıklık etti. Seçimle iktidara gel..
Sofranızdan eksik etmeyin! Lahana turşusunun bu etkisini biliyor musunuz?
Sağlık

Sofranızdan eksik etmeyin! Lahana turşusunun bu etkisini biliyor musunuz?

Düşük kalorili yapısı, yüksek posa içeriği ve fermantasyon süreciyle kazandığı probiyotik özellikleriyle öne çıkan lahana turşusunun, tokluk..
CHP’nin parlatmaya çalıştığı isimlerin gerçek yüzü! İmamoğlu’ndan darbeci zihniyete tebrik!
Gündem

CHP’nin parlatmaya çalıştığı isimlerin gerçek yüzü! İmamoğlu’ndan darbeci zihniyete tebrik!

Amerika’nın Venezuela’ya yönelik modern yöntemlerle gerçekleştirdiği fiili işgal ve seçilmiş başkana karşı kurulan kirli kumpaslar, küresel ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23