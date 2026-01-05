Ülkeyi ihya edecek dev anlaşma: 12 tane S-400 geliyor

Askeri kaynaklara dayandırılan iddialarda, görüşmelerin 12 adet S-400 hava savunma füzesi bataryasını kapsadığı ve toplam maliyetin yaklaşık 10 milyar dolar seviyesinde olduğu belirtiliyor. Eğer anlaşma sağlanırsa, bu hamle Çin'in bugüne kadar yaptığı en büyük S-400 alımlarından biri olacak. Uzmanlara göre S-400 hava savunma füzesi, uzun menzili, yüksek irtifa kabiliyeti ve aynı anda çok sayıda hedefi vurabilme özelliğiyle dünyanın en gelişmiş hava savunma sistemleri arasında yer alıyor. Bu nedenle S-400, sadece askeri değil, aynı zamanda jeopolitik bir güç unsuru olarak da dikkat çekiyor.