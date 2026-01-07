S-400'ler fayda sağlamadı: Petrol tesisi vuruldu

Bu saldırı, Belgorod bölgesinde son dönemde artan drone saldırıları serisinin en ciddi olaylarından biri olarak kayda geçti. Bölge, Ukrayna sınırına yakınlığı nedeniyle sık sık İHA ve topçu saldırılarına maruz kalıyor. Daha önce, 6 Ocak'ta aynı bölgedeki Grayvoron şehrine düşen bir drone, bir kişinin yaralanmasına neden olmuştu. Rusya Savunma Bakanlığı da, bir önceki gece Belgorod bölgesi üzerinde 15 Ukrayna drone'unun düşürüldüğünü açıklamıştı. Bu gelişmeler, savaşın cephe hattının ötesine, Rusya'nın sınır bölgelerine de yayıldığını ve altyapı tesislerinin stratejik hedefler haline geldiğini gösteriyor.