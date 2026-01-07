  • İSTANBUL
S-400'ler fayda sağlamadı: Petrol tesisi vuruldu
Ömer Gülhan

S-400'ler fayda sağlamadı: Petrol tesisi vuruldu

Dünyanın birçok noktasında çatışmalar yaşanırken son gelen haberlere göre, S-400'lerle diğer hava savunma sistemleri insansız hava araçları tarafından atlatıldı ve petrol tesisleri vuruldu.

#1
Foto - S-400'ler fayda sağlamadı: Petrol tesisi vuruldu

Rusya'nın Belgorod bölgesinde, Ukrayna'ya ait olduğu belirtilen bir insansız hava aracının (drone/İHA) hedef aldığı bir petrol depolama tesisi büyük bir yangına teslim oldu.

#2
Foto - S-400'ler fayda sağlamadı: Petrol tesisi vuruldu

Bölge Valisi Vyacheslav Gladkov, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, saldırı sonucu tesisteki birkaç depo tankının alev aldığını duyurdu.

#3
Foto - S-400'ler fayda sağlamadı: Petrol tesisi vuruldu

Saldırı, Belgorod bölgesinin Stary Oskol ilçesinde meydana geldi. Vali Gladkov, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda, drone'un infilak etmesinin ardından yangının başladığını bildirdi. İlk belirlemelere göre, olayda can kaybı veya yaralanma olmadığı aktarıldı.

#4
Foto - S-400'ler fayda sağlamadı: Petrol tesisi vuruldu

Olay yerine çok sayıda itfaiye ve acil durum ekibi sevk edildi. Yetkililer, yangının kontrol altına alınması için çalışmaların sürdüğünü, ancak alevlerin büyüklüğü nedeniyle müdahalenin zorlu geçtiğini ifade etti. Yangının çevreye yaydığı yoğun duman ve alevler, bölgeden gelen görüntülere yansıdı. Saldırının yol açtığı maddi hasarın boyutu ise henüz netleşmedi.

#5
Foto - S-400'ler fayda sağlamadı: Petrol tesisi vuruldu

Bu saldırı, Belgorod bölgesinde son dönemde artan drone saldırıları serisinin en ciddi olaylarından biri olarak kayda geçti. Bölge, Ukrayna sınırına yakınlığı nedeniyle sık sık İHA ve topçu saldırılarına maruz kalıyor. Daha önce, 6 Ocak'ta aynı bölgedeki Grayvoron şehrine düşen bir drone, bir kişinin yaralanmasına neden olmuştu. Rusya Savunma Bakanlığı da, bir önceki gece Belgorod bölgesi üzerinde 15 Ukrayna drone'unun düşürüldüğünü açıklamıştı. Bu gelişmeler, savaşın cephe hattının ötesine, Rusya'nın sınır bölgelerine de yayıldığını ve altyapı tesislerinin stratejik hedefler haline geldiğini gösteriyor.

#6
Foto - S-400'ler fayda sağlamadı: Petrol tesisi vuruldu

Ukrayna tarafından saldırıyla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmedi. Ancak benzer olaylarda Kiev yönetimi, Rusya'nın askeri lojistiğini ve enerji altyapısını hedef aldığını doğruluyor. Enerji tesislerine yönelik saldırılar, Ukrayna savaşının "karşılıklı altyapı vurma" stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Ukrayna, Rusya'nın kendi enerji şebekesine düzenlediği saldırılara misilleme olarak benzer taktikler izliyor. Uzmanlar, bu tür saldırıların savaşın şiddetini tırmandırdığı ve sivillerin yaşamını daha da zorlaştırdığı konusunda uyarıda bulunuyor.

#7
Foto - S-400'ler fayda sağlamadı: Petrol tesisi vuruldu

Belgorod'daki yangın, savaşın yalnızca cephede değil, her iki tarafın da derinlerinde devam eden bir mücadele olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Altyapıya yönelik saldırıların, savaşın seyrini ve sivil yaşamı doğrudan etkilemeye devam etmesi bekleniyor. Olayın ardından bölgede güvenlik önlemlerinin artırılması ve Ukrayna'nın sınır ötesi operasyonlarının yoğunluğunun devam edip etmeyeceği, önümüzdeki günlerin gündemini oluşturacak. KAYNAK: HABERRUS

