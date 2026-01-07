En düşük emekli maaşıyla ilgili Ankara konuşulanın ne olduğunu açıkladı: Milyonlar 'haydi inşallah' dedi

En düşük emekli aylığını artırırken daha yüksek alanların maaşını sabit tuttuğunuzda adaletsizlik ortaya çıktığını ifade eden Sözcan, "Daha az çalışıp daha az prim ödemiş kişinin maaşı yükseliyor; ancak daha uzun yıllar çalışmış, daha yüksek prim ödemiş kişinin maaşı sabit kalıyor. Böylelikle en düşük maaşla yüksek maaş arasındaki makas kapandığı için yüksek prim ödemenin ve daha fazla çalışmanın bir anlamı kalmamış gibi oluyor. Bu da sosyal güvenlik sistemini zedeleyen bir unsur olarak karşımıza çıkıyor" dedi. Sosyal güvenlik sisteminde adaletli, kalıcı, herkesi memnun edecek yeni bir sisteme geçilmesi gerektiğini söyleyen Sözcan, bir de kritik kulis bilgisine yer verdi.