Gündem
5
Yeniakit Publisher
Suriye'de ölü sayısı arttı
Seyfullah Maden

Suriye'de ölü sayısı arttı

Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin gün içinde Halep kent merkezine düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının arttığı bildirildi.

1
#1
Foto - Suriye'de ölü sayısı arttı

Saldırılarda 3'ü sivil 1'i Suriye güvenlik gücü olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti, 9'u çocuk toplam 15 sivil de yaralandı.

#2
Foto - Suriye'de ölü sayısı arttı

aldırı sonucu aralarında çocukların da bulunduğu yaralılar, Halep'teki bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

#3
Foto - Suriye'de ölü sayısı arttı

Terör örgütü PKK/YPG, Halep'te sivil yerleşim alanlarına havan toplu saldırı düzenlerken, Şeyhun ve Leyremon kavşakları ile Eşrefiyye Mahallesi çevresindeki yolların da keskin nişancı ateşine maruz kaldığı aktarılmıştı.

#4
Foto - Suriye'de ölü sayısı arttı

Suriye ordusunun söz konusu iki mahallede yuvalanan terör örgütü PKK/YPG'ye ait mevzilere misillemede bulunduğu kaydedilmişti.

Murat

Haydi Türkiye uyarmaya devam
