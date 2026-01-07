Suriye'de ölü sayısı arttı
Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'nin gün içinde Halep kent merkezine düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısının arttığı bildirildi.
Saldırılarda 3'ü sivil 1'i Suriye güvenlik gücü olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti, 9'u çocuk toplam 15 sivil de yaralandı.
aldırı sonucu aralarında çocukların da bulunduğu yaralılar, Halep'teki bir hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Terör örgütü PKK/YPG, Halep'te sivil yerleşim alanlarına havan toplu saldırı düzenlerken, Şeyhun ve Leyremon kavşakları ile Eşrefiyye Mahallesi çevresindeki yolların da keskin nişancı ateşine maruz kaldığı aktarılmıştı.
Suriye ordusunun söz konusu iki mahallede yuvalanan terör örgütü PKK/YPG'ye ait mevzilere misillemede bulunduğu kaydedilmişti.
