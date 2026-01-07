  • İSTANBUL
Teknoloji-Bilişim
6
Yeniakit Publisher
Vucic deliye dönecek: Türkiye füzeleri yolladı
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Vucic deliye dönecek: Türkiye füzeleri yolladı

Türkiye'nin Kosova'ya olan desteği nedeniyle sürekli Ankara'yı hedef alan Sırbistan lideri Vucic'i çılgına çevirecek bir gelişme yaşandı. Türkiye OMTAS füzelerini bölgeye yolladı.

#1
Foto - Vucic deliye dönecek: Türkiye füzeleri yolladı

Savunmasanayist'te yer lan habere göre Roketsan, Kosova’ya OMTAS Orta Menzilli Tanksavar Füzesi’nin yeni parti teslimatını gerçekleştirdi. Teslimata ilişkin gelişmeyi, Kosova Başbakanı duyurdu.

#2
Foto - Vucic deliye dönecek: Türkiye füzeleri yolladı

OMTAS Orta Menzilli Tanksavar Füzesi’nin yurt içi ve yurt dışı teslimatlarını sürdüren Roketsan, Aralık 2023’te Kosova ile imzaladığı sözleşme kapsamında yeni bir sevkiyat gerçekleştirdi. Gelişmeyi, Kosova Başbakanı Albin Kurti duyurdu.

#3
Foto - Vucic deliye dönecek: Türkiye füzeleri yolladı

Kosova’ya teslim edilen OMTAS füzelerinin sevkiyatından fotoğraflar paylaşan Başbakan Kurti, “Daha güçlü, daha güvenli: Ordumuzun cephaneliğinin bir parçası olan Türk Anti-Tank Sistemi OMTAS.” açıklamasında bulundu.

#4
Foto - Vucic deliye dönecek: Türkiye füzeleri yolladı

Kosova’nın OMTAS Füzesi tedariki, Mayıs 2023’te NATO bünyesinde gerçekleştirilen Defender Europe 2023 Tatbikatı sırasında ortaya çıkmıştı.

#5
Foto - Vucic deliye dönecek: Türkiye füzeleri yolladı

Tatbikat esnasında, eğitim maksatlı OMTAS Füzesi görüntülenmişti. Aralık 2023’te imzalanan sözleşmenin ise çok daha fazla sayıda füzenin tedarikini kapsadığı değerlendiriliyor.

