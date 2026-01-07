Vucic deliye dönecek: Türkiye füzeleri yolladı
Türkiye'nin Kosova'ya olan desteği nedeniyle sürekli Ankara'yı hedef alan Sırbistan lideri Vucic'i çılgına çevirecek bir gelişme yaşandı. Türkiye OMTAS füzelerini bölgeye yolladı.
Savunmasanayist'te yer lan habere göre Roketsan, Kosova’ya OMTAS Orta Menzilli Tanksavar Füzesi’nin yeni parti teslimatını gerçekleştirdi. Teslimata ilişkin gelişmeyi, Kosova Başbakanı duyurdu.
OMTAS Orta Menzilli Tanksavar Füzesi’nin yurt içi ve yurt dışı teslimatlarını sürdüren Roketsan, Aralık 2023’te Kosova ile imzaladığı sözleşme kapsamında yeni bir sevkiyat gerçekleştirdi. Gelişmeyi, Kosova Başbakanı Albin Kurti duyurdu.
Kosova’ya teslim edilen OMTAS füzelerinin sevkiyatından fotoğraflar paylaşan Başbakan Kurti, “Daha güçlü, daha güvenli: Ordumuzun cephaneliğinin bir parçası olan Türk Anti-Tank Sistemi OMTAS.” açıklamasında bulundu.
Kosova’nın OMTAS Füzesi tedariki, Mayıs 2023’te NATO bünyesinde gerçekleştirilen Defender Europe 2023 Tatbikatı sırasında ortaya çıkmıştı.
Tatbikat esnasında, eğitim maksatlı OMTAS Füzesi görüntülenmişti. Aralık 2023’te imzalanan sözleşmenin ise çok daha fazla sayıda füzenin tedarikini kapsadığı değerlendiriliyor.
