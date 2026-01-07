Dünyanın gözü oradaydı! Macron duyurdu: Türkiye buna hazır

Barış müzakerelerine ilişkin sürece de değinen Zelenskiy, "Asıl üzerinde çalışmamız gereken konu toprak meselesi. Faydalı olabilecek bir dizi fikrimiz var. Eğer bazı başlıklar ekiplerimiz arasında çözülemez ve tıkanmış halde kalırsa, liderler olarak sürece dahil olabiliriz" şeklinde konuştu. İngiltere Başbakanı Starmer, ise Ukrayna'daki sürece ilişkin olarak son haftalarda müzakerelerde kaydedilen ilerlemelerin üzerine inşa edilen çok yapıcı bir toplantı gerçekleştirdiklerini söyledi. Starmer, "Bugün, bir barış anlaşması olması halinde Ukrayna'ya güç konuşlandırılmasına ilişkin bir niyet beyanı imzaladık. Bu, uzun vadede Ukrayna'nın yanında durma yönündeki sarsılmaz taahhüdümüzün hayati bir parçasıdır" dedi. İngiltere Başbakanı, "Bir ateşkesin ardından İngiltere ve Fransa, Ukrayna genelinde askeri merkezler kuracak ve Ukrayna'nın ihtiyaçlarını karşılamak üzere silah ve askeri teçhizatlar için korumalı tesisler inşa edecektir" ifadelerini kullandı. Koalisyon ortakları ile birlikte ayrıca kayda değer bazı ilave adımlar üzerinde de anlaşma sağladıklarını söyleyen Starmer, "Birincisi, ateşkesin izlenmesine yönelik olarak ABD öncülüğündeki mekanizmaya katılacağız. İkincisi, Ukrayna'nın savunması için silahların uzun vadeli tedarikine destek vereceğiz. Ve üçüncüsü, Rusya'dan gelebilecek bir silahlı saldırı durumunda Ukrayna'yı desteklemeye yönelik bağlayıcı taahhütler konusunda çalışacağız" dedi.