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'Ülkemiz pahalı' diyerek Edirne'ye akın ettiler

2022-06-17 17:27:01
'Ülkemiz pahalı' diyerek Edirne'ye akın ettiler

Dolar kurunun artmasıyla Edirne'ye akın eden Bulgar turistler, bugün de Ulus Pazarı'na ziyaret düzenledi.

#1
Foto - Bulgaristan vatandaşları sabahın erken saatlerinden itibaren Edirne’ye Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapılarından giriş yaparak alışveriş için Ulus Pazarı'na akın etmeye başladı

Bulgaristan vatandaşları sabahın erken saatlerinden itibaren Edirne’ye Kapıkule ve Hamzabeyli Sınır Kapılarından giriş yaparak alışveriş için Ulus Pazarı'na akın etmeye başladı

#2
Foto - Kendi otomobilleri ve tur otobüsleriyle gelen turistler kentteki alışveriş merkezi ve pazarları doldurdu. Edirne’de her hafta Cuma günleri kurulan Ulus Pazarı'na Bulgar turistler yoğun ilgi gösterdi.

Kendi otomobilleri ve tur otobüsleriyle gelen turistler kentteki alışveriş merkezi ve pazarları doldurdu. Edirne’de her hafta Cuma günleri kurulan Ulus Pazarı'na Bulgar turistler yoğun ilgi gösterdi.

#3
Foto - Kentte oluşan yoğunluktan dolayı adım atacak yer kalmadı. Otoparklar dolup taşarken cadde ve sokaklarda çok sayıda Bulgaristan plakalı araç trafiği yaşandı. Gıdadan giyime tüm ihtiyaçlarını kentte kurulan ulus pazarı ve alışveriş merkezlerinden karşılayan turistler bagajlarını doldurup ülkelerine geri döndü. Kent esnafı ise oluşan yoğunluktan memnun olduğunu belirtti.

Kentte oluşan yoğunluktan dolayı adım atacak yer kalmadı. Otoparklar dolup taşarken cadde ve sokaklarda çok sayıda Bulgaristan plakalı araç trafiği yaşandı. Gıdadan giyime tüm ihtiyaçlarını kentte kurulan ulus pazarı ve alışveriş merkezlerinden karşılayan turistler bagajlarını doldurup ülkelerine geri döndü. Kent esnafı ise oluşan yoğunluktan memnun olduğunu belirtti.

#4
Foto - Fiyatlardan memnun olduğunu vurgulayan Servet Necip, hem gezmeye hem de alışveriş yapmak için Edirne’ye geldiğini belirterek, “Fiyatlar çok iyi, çok uygun. Daha uygun fiyatlı alışveriş yapıyoruz. Bütün ihtiyaçlarımızı alıyoruz” dedi.

Fiyatlardan memnun olduğunu vurgulayan Servet Necip, hem gezmeye hem de alışveriş yapmak için Edirne’ye geldiğini belirterek, “Fiyatlar çok iyi, çok uygun. Daha uygun fiyatlı alışveriş yapıyoruz. Bütün ihtiyaçlarımızı alıyoruz” dedi.

#5
Foto - Bulgaristan’ın Plovdiv kentinden gelen Gülnaz İsmail, “Bugün yiyecek, giyecek her şeyimizi aldık fiyatlar çok uygun Bulgaristan pahalı olduğu için insanlar Edirne’ye akın ediyor” şeklinde konuştu

Bulgaristan’ın Plovdiv kentinden gelen Gülnaz İsmail, “Bugün yiyecek, giyecek her şeyimizi aldık fiyatlar çok uygun Bulgaristan pahalı olduğu için insanlar Edirne’ye akın ediyor” şeklinde konuştu

#6
Foto - Bulgaristan'ın Burgaz şehrinden alışveriş için geldiğini ifade eden Orhan Hüseyin ise, “Selimiye Camii ve diğer bütün tarihi yerleri geziyoruz, alışveriş yapıyoruz, ciğer yiyoruz Edirne’yi seviyoruz. Her şeyden biraz aldık. Fiyatlar çok iyi” diye konuştu.

Bulgaristan'ın Burgaz şehrinden alışveriş için geldiğini ifade eden Orhan Hüseyin ise, “Selimiye Camii ve diğer bütün tarihi yerleri geziyoruz, alışveriş yapıyoruz, ciğer yiyoruz Edirne’yi seviyoruz. Her şeyden biraz aldık. Fiyatlar çok iyi” diye konuştu.

#7
Foto - Bulgaristan'dan gelen turistlerden ve oluşan yoğunluktan memnun olduğunu belirten pazar esnafı ise, gelen turistlerin ucuza ve kaliteli alışveriş yapıp ülkelerine geri dönmelerinin kendilerini memnun ettiğini söyledi.

Bulgaristan'dan gelen turistlerden ve oluşan yoğunluktan memnun olduğunu belirten pazar esnafı ise, gelen turistlerin ucuza ve kaliteli alışveriş yapıp ülkelerine geri dönmelerinin kendilerini memnun ettiğini söyledi.

#8
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