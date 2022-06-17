'Ülkemiz pahalı' diyerek Edirne'ye akın ettiler

Fiyatlardan memnun olduğunu vurgulayan Servet Necip, hem gezmeye hem de alışveriş yapmak için Edirne’ye geldiğini belirterek, “Fiyatlar çok iyi, çok uygun. Daha uygun fiyatlı alışveriş yapıyoruz. Bütün ihtiyaçlarımızı alıyoruz” dedi.