Ülkeden kovup göndermek için gün sayıyoruz: Benfica'dan tek cümlelik Rafa Silva açıklaması
Beşiktaş'ta bir türlü çözüme kavuşmayan Rafa Silva krizinde yeni bir gelişme yaşandı. Benfica kulübünden Rafa Silva açıklaması geldi.
Beşiktaş uzun süredir Rafa Silva kriziyle uğraşıyor...Portekizli futbolcu Beşiktaş ile maçlara çıkmıyor. Takımdan ayrılacağına kesin gözle bakılıyor. Benfica'nın ise Rafa Silva için devrede olduğu biliniyor.
Öte yandan Benfica kulübünden transfer iddialarının ardından açıklama geldi. Kırmızı beyazlı kulübün geçtiğimiz cumartesi gecesi Rio Ave'yi deplasmanda 2-0 yendiği maçın ardından Benfica Başkanı Rui Costa kısa bir açıklama yaptı.
Portekiz kanalı CMTV'nin haberine göre; "Rafa Silva'ya güveniyor musunuz?" sorusu üzerine Costa "Doğru yolda devam edeceğine güveniyorum" dedi.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı Benfica'nın Rafa Silva'yı istediğini şu sözlerle belirtmişti:
-Benfica, Rafa ile ilgili girişimde bulundu. Talebimizi ilettik, o çizgiye inilirse Rafa gider.
