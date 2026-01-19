Kızıl geyiğin kar keyfi
Kocaeli'nin kış turizmiyle ünlü ilçesi Kartepe'de, doğal yaşam alanlarına bırakılan kızıl geyiklerden biri, karla kaplı ormanda yürürken dron kamerasınca kaydedildi.
Samanlı Dağları'nın zirvesinde yer alan Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda yürüyen bir kızıl geyik havadan görüntülendi. Karların arasında asil duruşuyla ilerleyen geyiğin oluşturduğu görüntü, izleyenleri mest etti.
Görüntülenen geyiğin, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen 'Kızıl Geyik Yerleştirme Projesi'nin bir parçası olduğu belirtildi.
Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda özenle yetiştirilen ve rehabilitasyon süreçleri tamamlanan geyikler, Samanlı Dağları'ndaki biyolojik çeşitliliği ve geyik popülasyonunu artırmak amacıyla belirli periyotlarla doğaya salınıyor.
Proje kapsamında ilk olarak 19 Eylül 2024 tarihinde 10 kızıl geyik doğal ortamlarına bırakılmıştı. Çalışmalarını sürdüren ekipler, bu yıl içerisinde iki aşamalı olarak gerçekleştirdikleri salımlarla 15 geyiği daha ekosisteme kazandırdı.
Son günlerde Kartepe bölgesinde sıkça rastlanan geyik manzaraları, hayvanların doğal yaşam alanlarına adaptasyon sürecinin başarıyla tamamlandığını gösteriyor.
