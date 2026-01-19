  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Kızıl geyiğin kar keyfi
IHA Giriş Tarihi:

Kızıl geyiğin kar keyfi

Kocaeli'nin kış turizmiyle ünlü ilçesi Kartepe'de, doğal yaşam alanlarına bırakılan kızıl geyiklerden biri, karla kaplı ormanda yürürken dron kamerasınca kaydedildi.

#1
Foto - Kızıl geyiğin kar keyfi

Samanlı Dağları'nın zirvesinde yer alan Kuzuyayla Tabiat Parkı'nda yürüyen bir kızıl geyik havadan görüntülendi. Karların arasında asil duruşuyla ilerleyen geyiğin oluşturduğu görüntü, izleyenleri mest etti.

#2
Foto - Kızıl geyiğin kar keyfi

Görüntülenen geyiğin, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen 'Kızıl Geyik Yerleştirme Projesi'nin bir parçası olduğu belirtildi.

#3
Foto - Kızıl geyiğin kar keyfi

Ormanya Doğal Yaşam Parkı'nda özenle yetiştirilen ve rehabilitasyon süreçleri tamamlanan geyikler, Samanlı Dağları'ndaki biyolojik çeşitliliği ve geyik popülasyonunu artırmak amacıyla belirli periyotlarla doğaya salınıyor.

#4
Foto - Kızıl geyiğin kar keyfi

Proje kapsamında ilk olarak 19 Eylül 2024 tarihinde 10 kızıl geyik doğal ortamlarına bırakılmıştı. Çalışmalarını sürdüren ekipler, bu yıl içerisinde iki aşamalı olarak gerçekleştirdikleri salımlarla 15 geyiği daha ekosisteme kazandırdı.

#5
Foto - Kızıl geyiğin kar keyfi

Son günlerde Kartepe bölgesinde sıkça rastlanan geyik manzaraları, hayvanların doğal yaşam alanlarına adaptasyon sürecinin başarıyla tamamlandığını gösteriyor.

