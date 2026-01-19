  • İSTANBUL
İsrail yine ateşkesi ihlal etti
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:

İsrail yine ateşkesi ihlal etti

Terörist İsrail’e ait savaş uçakları, Lübnan'ın güneyinde çok sayıda noktaya saldırılar gerçekleştirdi.

Foto - İsrail yine ateşkesi ihlal etti

İsrail, 27 Kasım 2024'te yapılan ateşkes anlaşmasına rağmen Lübnan'a saldırılarını sürdürüyor.

Foto - İsrail yine ateşkesi ihlal etti

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre, İsrail savaş uçakları, Lübnan'ın güneyindeki Ensar ve Zarariye beldeleri arasında kalan bölgenin yanı sıra Serire ve Bar'uz beldelerinin yakınlarında Litani Nehri'nin yatağını hedef aldı.

Foto - İsrail yine ateşkesi ihlal etti

İsrail savaş uçakları ayrıca Basalya, Kefer Malki ve Mahmudiye beldeleri ile Lüveyza beldesi çevresindeki Şetta Nehri'nin yatağına da saldırı gerçekleştirdi. Sosyal medyada yer alan görüntülerde, İsrail saldırısı sonrası hedef alınan bazı noktalardan dumanların yükseldiği görüldü.

Foto - İsrail yine ateşkesi ihlal etti

Lübnan makamlarından ise saldırılara ve can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.

'Bunu da yapmazlar artık' denilen her şeyi yapıyorlar: CHP'li belediyede resmi araçla pavyon mesaisi!
Gündem

'Bunu da yapmazlar artık' denilen her şeyi yapıyorlar: CHP'li belediyede resmi araçla pavyon mesaisi!

CHP'li Uşak Belediyesi’nde gündeme gelen iddialar, “Bu kadar da olmaz” dedirtti. CHP’li Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın makam şoförü Murat A..
Özlem Gürses'den büyük skandal: Sen kimn 'Sözcü'süsün
Gündem

Özlem Gürses'den büyük skandal: Sen kimn 'Sözcü'süsün

Sözcü Tv'de ana haberleri sunan Özlem Gürses'in Gazze'deki İsrail soykırımına ilişkin "İsrail nihayet Gazze'yi ele geçirdi" sözleri büyük te..
Türkiye ve ABD'den son dakika Suriye açıklaması
Gündem

Türkiye ve ABD'den son dakika Suriye açıklaması

Suriye'de ateşkese varılmasının ardından Dışişleri Bakanlığı'ndan bir açıklama geldi. Açıklamada, "Suriye’nin geleceğinin terörden ve tefrik..
Köşeye sıkışan teröristler halka ateş açtı! Ölüler var
Gündem

Köşeye sıkışan teröristler halka ateş açtı! Ölüler var

Terör örgütü YPG/SDG Rakka’dan temizlendi. Örgütün bölgeden çekilmesiyle birlikte, il merkezinde kalan birkaç terörist köşeye sıkışında halk..
Şam’ın SDG’ye sunduğu 12 maddelik yeni plan sızdı: Abdi valilik teklifini beğenmedi
Dünya

Şam’ın SDG’ye sunduğu 12 maddelik yeni plan sızdı: Abdi valilik teklifini beğenmedi

Suriye hükümetinin, Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile YPG/SDG elebaşı Mazlum Abdi arasında 10 Mart’ta varılan anlaşmayı uygulamak için 12 maddeli..
Mısırlı gazetecinin Suriye yorumu tam bomba! "Erdoğan, Fidan ve Yılmaz’ın başarısı"
Gündem

Mısırlı gazetecinin Suriye yorumu tam bomba! “Erdoğan, Fidan ve Yılmaz’ın başarısı”

Mısırlı gazeteci Cemal Sultan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suriye politikasını “stratejik sabır ve yüksek zekânın ürünü” olarak nitelendirerek,..
