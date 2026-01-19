  • İSTANBUL
Alanya'yı salladı... Beşiktaş Maestro işine girdi: Hareketli saatler
Alanya'yı salladı... Beşiktaş Maestro işine girdi: Hareketli saatler

Alanyaspor'un genç orta saha oyuncusu Maestro ağırlıklı olarak Galatasaray ve Fenerbahçe'yle anılıyordu. Ancak Beşiktaş'ın bu konuda düğmeye bastığı öğrenildi.

Foto - Alanya'yı salladı... Beşiktaş Maestro işine girdi: Hareketli saatler

Ara transferde en fazla takviyeye ihtiyaç duyan takım Beşiktaş olarak görülüyor. Siyah-Beyazlılar'da çalışmalar sürüyor. Kartal, Alanyaspor'dan Maestro konusunda harekete geçti. 22 yaşındaki ön libero bugüne kadar ağırlıklı olarak Galatasaray ve Fenerbahçe'yle anılmıştı...

Foto - Alanya'yı salladı... Beşiktaş Maestro işine girdi: Hareketli saatler

Beşiktaş'ın çok kısa bir süre içinde Alanyaspor'a resmi teklifini ileteceği öğrenildi. Angolalı futbolcu bu sezon başında Adana Demirspor'dan gelmişti. Akdeniz ekibiyle 30 Haziran 2029 tarihine kadar mukavele imzaladı. Alanyaspor'un, bonservis konusunda 10 milyon euronun altına inmesi beklenmiyor.

Foto - Alanya'yı salladı... Beşiktaş Maestro işine girdi: Hareketli saatler

Kartal'ın çeşitli bonus maddeleriyle birlikte bu rakamı aşağıya çekmeye çalışacağı öğrenildi.

Foto - Alanya'yı salladı... Beşiktaş Maestro işine girdi: Hareketli saatler

Türkiye'de ara transfer dönemi 6 Şubat'ta bitecek. Bu tarihe kadar konu hakkında sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor. Maestro, kendi bölgesinde ligimizin en etkili oyuncuları içinde yer alıyor.

