Alanya'yı salladı... Beşiktaş Maestro işine girdi: Hareketli saatler
Alanyaspor'un genç orta saha oyuncusu Maestro ağırlıklı olarak Galatasaray ve Fenerbahçe'yle anılıyordu. Ancak Beşiktaş'ın bu konuda düğmeye bastığı öğrenildi.
Ara transferde en fazla takviyeye ihtiyaç duyan takım Beşiktaş olarak görülüyor. Siyah-Beyazlılar'da çalışmalar sürüyor. Kartal, Alanyaspor'dan Maestro konusunda harekete geçti. 22 yaşındaki ön libero bugüne kadar ağırlıklı olarak Galatasaray ve Fenerbahçe'yle anılmıştı...
Beşiktaş'ın çok kısa bir süre içinde Alanyaspor'a resmi teklifini ileteceği öğrenildi. Angolalı futbolcu bu sezon başında Adana Demirspor'dan gelmişti. Akdeniz ekibiyle 30 Haziran 2029 tarihine kadar mukavele imzaladı. Alanyaspor'un, bonservis konusunda 10 milyon euronun altına inmesi beklenmiyor.
Kartal'ın çeşitli bonus maddeleriyle birlikte bu rakamı aşağıya çekmeye çalışacağı öğrenildi.
Türkiye'de ara transfer dönemi 6 Şubat'ta bitecek. Bu tarihe kadar konu hakkında sıcak gelişmelerin yaşanması bekleniyor. Maestro, kendi bölgesinde ligimizin en etkili oyuncuları içinde yer alıyor.
