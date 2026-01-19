  • İSTANBUL
Gündem
9
Yeniakit Publisher
CHP kulislerinde
Yücel Kaya

CHP kulislerinde

CHP tarafından açılan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi, Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nun bilek güreşi sahasına dönüştü. Ofiste görev yapan gölge kabine ile toplantı yapan Özel, 2026 yılının yol haritası üzerine istişarelerde bulunurken, İmamoğlu'ndan karşı hamle gecikmedi. İmamoğlu'nun, ziyaretine gelen milletvekilleri ve avukatları aracılığıyla gölge kabineye Özel'den bağımsız talimatlar ilettiği ve iki liderden gelen çelişkili mesajların partili kurmayları adeta "iki aşk arasında" bıraktığı iddia ediliyor.

#1
Foto - CHP kulislerinde

Yaz aylarında Ankara'da açılan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde kriz bitmiyor.

#2
Foto - CHP kulislerinde

Kısa süre önce ofisin arka planından İmamoğlu'nun fotoğrafını ve ismini kaldırtarak, Türk bayrağını ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün portresini yerleştiren Özel, ardından İmamoğlu'nun kapı isimliğine de müdahale ederek yanına kendi ismini eklettirmişti.

#3
Foto - CHP kulislerinde

İmamoğlu cephesinde büyük rahatsızlık yaratan bu girişimler sonrası iki kanat arasında yeni bir örtülü çekişme daha gün yüzüne çıktı.

#4
Foto - CHP kulislerinde

KURMAYLAR ORTADA KALDI Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde görev yapan gölge kabine ile geçtiğimiz hafta toplantı yapan Özel, 2026 yılının yol haritası üzerine istişarelerde bulundu.

#5
Foto - CHP kulislerinde

Bu süreçte Silivri'de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu'ndan ise karşı hamle geldiği öğrenildi.

#6
Foto - CHP kulislerinde

İmamoğlu'nun, ziyaretine gelen milletvekilleri ve avukatları aracılığıyla gölge kabineye Özel'den bağımsız olarak kendi talimatlarını ilettiği, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi'nde iki farklı kanattan gelen çelişkili görüşlerin partili kurmayları zor durumda bıraktığı iddia ediliyor.

#7
Foto - CHP kulislerinde

İMAMOĞLU'NDAN SON UYARI Öte yandan CHP yıl sonuna kadar hükümet programını ve seçim beyannamesini de tamamlamayı planlıyor.

#8
Foto - CHP kulislerinde

İmamoğlu'nun bu alandaki çalışmalarda da karar mercii olarak rol almak istediği, kendisinden habersiz olarak bu sürecin ilerletilmemesi yönünde gölge kabineye ve kendisine yakın siyasilere tenkitlerde bulunduğu aktarıldı.

