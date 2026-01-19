CHP kulislerinde
CHP tarafından açılan Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi, Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nun bilek güreşi sahasına dönüştü. Ofiste görev yapan gölge kabine ile toplantı yapan Özel, 2026 yılının yol haritası üzerine istişarelerde bulunurken, İmamoğlu'ndan karşı hamle gecikmedi. İmamoğlu'nun, ziyaretine gelen milletvekilleri ve avukatları aracılığıyla gölge kabineye Özel'den bağımsız talimatlar ilettiği ve iki liderden gelen çelişkili mesajların partili kurmayları adeta "iki aşk arasında" bıraktığı iddia ediliyor.