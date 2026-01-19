Tarladan sofraya güvenli gıda! Işte B-Reçete’de Merak Edilenler
Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini tarladan itibaren sıkı denetim altına alıyor. B-Reçete sistemi sayesinde, hangi arazide hangi ilacın ne miktarda kullanıldığı il ve ilçe bazında dijital olarak takip ediliyor. Bu kapsamda yürütülen B-Reçete çalışmaları da tarım sektörünü yakından ilgilendiriyor. B-Reçete ile tarımsal ürünlerin yetiştirilmesinde kullanılan zirai ilaçlar yakından takip edilecek. Mersin, Samsun, Ankara ve Kırklareli'nde pilot uygulama başlarken sistemin 1 Temmuz'da Türkiye genelinde hayata geçirilmesi planlanıyor.