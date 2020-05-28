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Ekonomi
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Ücretsiz izin parası ne zamandan sonra alınır? Ücretsiz izin parası hangi tarihten itibaren geçerli?

2020-05-28 09:31:14
Ücretsiz izin parası ne zamandan sonra alınır? Ücretsiz izin parası hangi tarihten itibaren geçerli?

Koronavirüs nedeniyle bazı iş yerlerinde çalışanlar ücretsiz izine çıkarıldı. 1170 TL ücretsiz izin maaş desteğine başvurunlara ücretsiz izin parası ödenmekte. Ücretsiz izin parasına başvurduğu halde izin parası yatmayanlar ücretsiz izin parası neden yatmadı, ücretsiz izin parası ne zaman yatacak? Ücretsiz izin parası ne zamandan sonra alınır? Ücretsiz izin parası hangi tarihten itibaren geçerli? Gibi soruların cevabını merak ediyor.

#1
Foto - Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak,

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Kısa çalışma ödeneğinden yararlanamayan veya ücretsiz izne çıkarılan vatandaşlarımıza 3 ay, aylık 1170 lira maaş desteği sağlanacak." dedi.

#2
Foto - Ücretsiz izne ayrılan, Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanamayan, 15 Mart'tan sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanmamış olan ve yaşlılık aylığı almayan işçilere yönelik uygulama için başvuru süreci başlamıştı.

Ücretsiz izne ayrılan, Kısa Çalışma Ödeneğinden yararlanamayan, 15 Mart'tan sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanmamış olan ve yaşlılık aylığı almayan işçilere yönelik uygulama için başvuru süreci başlamıştı.

#3
Foto - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Nakdi Ücret Desteği'ne başvuru sisteminin açıldığını belirterek, işverenlerin ücretsiz izne ayrılan işçilere ilişkin bildirimlerini SGK'nin https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi adresinden Covid-19 Ücretsiz İzin Ekranı'nı seçerek yapabileceklerini ifade etti.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Nakdi Ücret Desteği'ne başvuru sisteminin açıldığını belirterek, işverenlerin ücretsiz izne ayrılan işçilere ilişkin bildirimlerini SGK'nin https://uyg.sgk.gov.tr/IsverenSistemi adresinden Covid-19 Ücretsiz İzin Ekranı'nı seçerek yapabileceklerini ifade etti.

#4
Foto -

"Ücretsiz izne ayrılan işçilerimizle 15 Mart'tan sonra işten çıkarılan ve işsizlik ödeneğine hak kazanamayanlara, Nakdi Ücret Desteği, İŞKUR tarafından ödenek verilmekte. Ücretsiz izin nakit desteği 17 Nisan’dan itibaren ödenecek.

#5
Foto - Ücretsiz izne çıkanlar, ödenek almak için İŞKUR’a başvurmuşlar ve kurum tarafından da kabul edilmişse ücretsiz izin parası almaya hak kazananlar 17 Nisan tarihini baz almalılar.

Ücretsiz izne çıkanlar, ödenek almak için İŞKUR’a başvurmuşlar ve kurum tarafından da kabul edilmişse ücretsiz izin parası almaya hak kazananlar 17 Nisan tarihini baz almalılar.

#6
Foto - Nakdi ücret desteğine kimler başvuruda bulunur?

Nakdi ücret desteğine kimler başvuruda bulunur?

#7
Foto - Nakdi Ücret Desteği uygulamasından kimlerin yararlanacağına ilişkin Selçuk,

Nakdi Ücret Desteği uygulamasından kimlerin yararlanacağına ilişkin Selçuk, "Ücretsiz izne ayrılan, Kısa Çalışma Ödeneğimizden yararlanamayan,

#8
Foto - 15 Mart'tan sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanmamış olan ve yaşlılık aylığı almayan işçilerimize yönelik bir uygulamamız.

15 Mart'tan sonra iş akdi feshedilen ancak işsizlik ödeneğine hak kazanmamış olan ve yaşlılık aylığı almayan işçilerimize yönelik bir uygulamamız." değerlendirmesinde bulundu.

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