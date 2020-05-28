2020-05-28 09:31:14 Ücretsiz izin parası ne zamandan sonra alınır? Ücretsiz izin parası hangi tarihten itibaren geçerli?
Koronavirüs nedeniyle bazı iş yerlerinde çalışanlar ücretsiz izine çıkarıldı. 1170 TL ücretsiz izin maaş desteğine başvurunlara ücretsiz izin parası ödenmekte. Ücretsiz izin parasına başvurduğu halde izin parası yatmayanlar ücretsiz izin parası neden yatmadı, ücretsiz izin parası ne zaman yatacak? Ücretsiz izin parası ne zamandan sonra alınır? Ücretsiz izin parası hangi tarihten itibaren geçerli? Gibi soruların cevabını merak ediyor.