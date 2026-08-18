Savunma hattında deprem! Sanchez Suudi Arabistan'a mı? Yeniden Van Dijk!
Al-Ahli, Galatasaray'daki geleceği tartışılan Davinson Sanchez için resmi teklif sunmaya hazırlanıyor. Ayrılık yaşanırsa, ibre Liverpool'un efsane stoperine dönecek.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Al-Ahli, Galatasaray'daki geleceği tartışılan Davinson Sanchez için resmi teklif sunmaya hazırlanıyor. Ayrılık yaşanırsa, ibre Liverpool'un efsane stoperine dönecek.
Galatasaray'daki durumu belirsiz olan isimlerden biri Davinson Sanchez... Kolombiyalı savunmacının uzun süre Como'ya gideceği iddia edilmişti. Ancak İtalyan ekibi, aynı bölgeye takviye yaparak bu dosyayı kapattı. Şu anda ise farklı bir takımdan resmi hamle gelebilir: Al-Ahli...
Suudi Arabistan temsilcisinin kısa süre içinde 30 yaşındaki savunmacı konusunda masaya oturacağı konuşuluyor. Galatasaray'ın 30 milyon euro civarında bonservis beklentisi var. Bu rakam karşılanabilir. Al-Ahli, yüksek bir maaş karşılığında oyuncu cephesini de ikna edebileceğini düşünüyor.
Bu rakam karşılanabilir. Al-Ahli, yüksek bir maaş karşılığında oyuncu cephesini de ikna edebileceğini düşünüyor.
Eğer satış gerçekleşirse, Galatasaray yeniden Liverpool forması giyen Virgil van Dijk'a dönecek... 35 yaşındaki efsane stoperin İngiliz ekibindeki sözleşmesi 30 Haziran 2027'de tamamlanacak. Hollandalı yıldız, ayrılmak istediğini belirtirse, Liverpool Yönetimi kolaylık yapacak. Özetle Davinson giderse çok büyük bir ihtimalle van Dijk Sarı-Kırmızılı formayı giyecek.
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