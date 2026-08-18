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Ekonomi
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Temmuz ayında konut fiyatlarında yüzde 25 artış

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IHA Giriş Tarihi:

Temmuz ayında konut fiyatlarında yüzde 25 artış

Temmuz ayında konut fiyat endeksi, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 25 oranında arttı.

#1
Foto - Temmuz ayında konut fiyatlarında yüzde 25 artış

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Temmuz ayı Konut Fiyat Endeksi (KFE) verisini açıkladı. Buna göre, 2026 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,5 oranında artan KFE, bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 25 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 5,1 oranında azaldı. Türkiye’deki konutların kalite etkisinden arındırılmış fiyat değişimlerini izlemek amacıyla hesaplanan Konut Fiyat Endeksi (KFE), 2026 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,5 oranında artarak 234,8 seviyesinde gerçekleşti. Bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,0 oranında artan KFE, aynı dönemde reel olarak yüzde 5,1 oranında azalış gösterdi.

#2
Foto - Temmuz ayında konut fiyatlarında yüzde 25 artış

2026 yılı Temmuz ayında, İstanbul ve Ankara’da bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 2,7 ve 2,2 oranlarında artış, İzmir’de ise bir önceki aya göre yüzde 0,5 oranında azalış gözlendi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 27,7, 26,6 ve 23,1 oranlarında artış gösterdi. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre bölgelerin yıllık konut fiyat endeksi değişimleri incelendiğinde, Temmuz 2026 döneminde en yüksek yıllık artış yüzde 35,5 ile Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli, Van, Bitlis, Hakkâri, Muş bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 16,4 ile Balıkesir, Çanakkale bölgesinde gözlendi.

#3
Foto - Temmuz ayında konut fiyatlarında yüzde 25 artış

Yeni kiracı kira endeksi yıllık yüzde 28,4 arttı 2026 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 1,9 oranında artan Yeni Kiracı Kira Endeksi (YKKE), bir önceki yılın aynı ayına göre nominal olarak yüzde 28,4 oranında artmış, reel olarak ise yüzde 2,6 oranında azaldı.

#4
Foto - Temmuz ayında konut fiyatlarında yüzde 25 artış

YKKE 2026 yılı Temmuz ayında, İstanbul ve Ankara’da bir önceki aya göre, sırasıyla yüzde 1,7 ve 2,2 oranlarında artış, İzmir’de ise bir önceki aya göre yüzde 1,8 oranında azalış gösterdi. Endeks değerleri bir önceki yılın aynı ayına göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 32,4, 28,6 ve 26,3 oranlarında arttı. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflamasına göre bölgelerin yıllık yeni kiracı kira endeksi değişimleri incelendiğinde, Temmuz 2026 döneminde en yüksek yıllık artış yüzde 35,0 ile Artvin, Giresun, Gümüşhane, Ordu, Rize, Trabzon bölgesinde, en düşük yıllık artış ise yüzde 18,8 ile Balıkesir, Çanakkale bölgesinde gözlendi.

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