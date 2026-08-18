ABD’den seçti, Tekirdağ’da yetiştirdi! Şimdi hedef Avrupa pazarı

Süleymanpaşa ilçesi Güveçli Mahallesi'nde bulunan bahçenin Trakya bölgesinde böğürtlen üretiminin geliştirilmesi açısından örnek olması hedefleniyor. Üretim alanında yetiştirilen çeşitlerin özellikle sofralık tüketime uygun olması ve hasat sonrası dayanıklılıklarının yüksek olması amaçlanıyor. Tarım ve Orman Bakanlığında uzun yıllar ziraat mühendisi olarak görev yaptıktan sonra 2023 yılında emekli olan Ahmet Semih Yaşasın, emekliliğinin ardından üzümsü meyve yetiştiriciliğine yönelerek böğürtlen üretimine başladı. Emekli olduktan sonra üzümsü meyvelerle ilgili projelerde yer almaya başlayan Ahmet Semih Yaşasın, üretimde çeşit seçimine büyük önem verdiklerini belirterek, "Uzun yıllar Tarım Bakanlığı'nda ziraat mühendisi olarak görev yaptıktan sonra 2023 yılında emekli oldum. Emekli olduktan sonra Trakya'da, Tekirdağ'da üzümsü meyvelerle ilgili bu projede görev almaya başladım. Şu an çiftliğimiz, böğürtlen bahçemiz Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi Güveçli Mahallesi'nde bulunuyor. Burada üzümsü meyvelerden böğürtleni yetiştirmeye başladık. Çeşit seçimini yaparken amacımız sadece sanayiye yönelik çeşit değil, sofralık olabilecek çeşitleri de belirlemekti. Bununla ilgili olarak da Amerika Arkansas Üniversitesi tarafından ıslah edilmiş çeşitleri belirledik, lisanslı çeşitlerle yetiştiriciliğe başladık" dedi.