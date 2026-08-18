ABD’den seçti, Tekirdağ’da yetiştirdi! Şimdi hedef Avrupa pazarı

Çeşit seçiminde hassas davrandıklarını ifade eden Yaşasın, "Çeşit seçimi konusunda çok hassas davrandık. Bu çeşitlerimiz Traveler dikensiz olan çeşidimiz, bir de dikenli olan çeşidimiz Mary Carmen. İki tane çeşidimiz var burada. Çeşitlerimiz sofralık, dayanımı yüksek olan çeşitler. Ülkemizde genelde sanayiye yönelik çeşitler mevcut. Bizim burada dikimini yapmış olduğumuz çeşitlerimiz sofralık ve yol dayanımı, raf ömrü uzun olan çeşitler" diye konuştu. Üzümsü meyvelere yönelmelerinin nedenini anlatan Yaşasın, Türkiye'de bu alanda genel bir üretim açığı bulunduğunu söyledi. Yaşasın, "Neden üzümsü meyveler? Ülkemizde üzümsü meyvelerle ilgili genel bir açık mevcut. Trakya bölgesinde de böğürtlen bahçesi olarak Tekirdağ'da ilk kapama bahçe şu an içinde bulunduğumuz bahçe. Bizim bu böğürtlen bahçesini kurmaktaki amacımız Trakya'da, Tekirdağ'da bu üzümsü meyveler yetiştiriciliğini yapabilmek; akabinde bu demonstrasyon bahçesiyle insanlara bunu gösterebilmekti" ifadelerini kullandı.