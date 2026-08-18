  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ünlü isim ve 9 kişi ölümden döndü! Yunanistan’da Türk gemisi battı Resmen tutuştular: Konstantinos Iatridis: Türkiye'ye karşı onlardan yardım istemeliyiz Tam 3 metre derinlikte bulundu! İşte 1500 yıl mühürlü kalan 5 tonluk lahitten çıkanlar Resmen yolları ayıracak artık: Çağlar Söyüncü bedelsiz ayrılığa doğru: Talibi yok Galatasaray’da büyük deprem! Takımın bel kemiği ayrılmak istiyor: Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi Zangır zangır sallandı! 5,7 büyüklüğünde deprem oldu Fenerbahçe, Lyon karşısında avantaj peşinde! İşte muhtemel 11’ler Bir ilde daha kuduz vakası: O bölge karantina altına alındı! Ve nihayet Meclis’e geliyor! Yüz binlerce kişiyi havalara uçuracak emeklilik müjdesi Galatasaray'ı uçuracak isim olacak! Sessizce transferde ilerleniyor: Son gün Cuma!
Tarım
5
Yeniakit Publisher
ABD’den seçti, Tekirdağ’da yetiştirdi! Şimdi hedef Avrupa pazarı

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
IHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

ABD’den seçti, Tekirdağ’da yetiştirdi! Şimdi hedef Avrupa pazarı

Tekirdağ’da kurulan böğürtlen bahçesinde, ABD’de ıslah edilen uzun raf ömrüne ve yüksek yol dayanıklılığına sahip çeşitler yetiştiriliyor. Trakya’da örnek olması hedeflenen üretimde gözler Avrupa pazarına çevrildi.

#1
Foto - ABD’den seçti, Tekirdağ’da yetiştirdi! Şimdi hedef Avrupa pazarı

Süleymanpaşa ilçesinde yetiştirilen sofralık böğürtlenler, dayanıklılığıyla ihracat için hazırlanıyor. Tekirdağ'da üzümsü meyveler alanında alternatif üretimin geliştirilmesi amacıyla kurulan bahçede, sofralık özellikleri ve dayanıklılığı yüksek böğürtlen çeşitleri yetiştiriliyor. Üretim alanını ziyaret eden Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri, bahçede incelemelerde bulunarak üreticinin tecrübe ve çalışmalarını yerinde dinledi.

#2
Foto - ABD’den seçti, Tekirdağ’da yetiştirdi! Şimdi hedef Avrupa pazarı

Süleymanpaşa ilçesi Güveçli Mahallesi'nde bulunan bahçenin Trakya bölgesinde böğürtlen üretiminin geliştirilmesi açısından örnek olması hedefleniyor. Üretim alanında yetiştirilen çeşitlerin özellikle sofralık tüketime uygun olması ve hasat sonrası dayanıklılıklarının yüksek olması amaçlanıyor. Tarım ve Orman Bakanlığında uzun yıllar ziraat mühendisi olarak görev yaptıktan sonra 2023 yılında emekli olan Ahmet Semih Yaşasın, emekliliğinin ardından üzümsü meyve yetiştiriciliğine yönelerek böğürtlen üretimine başladı. Emekli olduktan sonra üzümsü meyvelerle ilgili projelerde yer almaya başlayan Ahmet Semih Yaşasın, üretimde çeşit seçimine büyük önem verdiklerini belirterek, "Uzun yıllar Tarım Bakanlığı'nda ziraat mühendisi olarak görev yaptıktan sonra 2023 yılında emekli oldum. Emekli olduktan sonra Trakya'da, Tekirdağ'da üzümsü meyvelerle ilgili bu projede görev almaya başladım. Şu an çiftliğimiz, böğürtlen bahçemiz Tekirdağ ili Süleymanpaşa ilçesi Güveçli Mahallesi'nde bulunuyor. Burada üzümsü meyvelerden böğürtleni yetiştirmeye başladık. Çeşit seçimini yaparken amacımız sadece sanayiye yönelik çeşit değil, sofralık olabilecek çeşitleri de belirlemekti. Bununla ilgili olarak da Amerika Arkansas Üniversitesi tarafından ıslah edilmiş çeşitleri belirledik, lisanslı çeşitlerle yetiştiriciliğe başladık" dedi.

#3
Foto - ABD’den seçti, Tekirdağ’da yetiştirdi! Şimdi hedef Avrupa pazarı

Çeşit seçiminde hassas davrandıklarını ifade eden Yaşasın, "Çeşit seçimi konusunda çok hassas davrandık. Bu çeşitlerimiz Traveler dikensiz olan çeşidimiz, bir de dikenli olan çeşidimiz Mary Carmen. İki tane çeşidimiz var burada. Çeşitlerimiz sofralık, dayanımı yüksek olan çeşitler. Ülkemizde genelde sanayiye yönelik çeşitler mevcut. Bizim burada dikimini yapmış olduğumuz çeşitlerimiz sofralık ve yol dayanımı, raf ömrü uzun olan çeşitler" diye konuştu. Üzümsü meyvelere yönelmelerinin nedenini anlatan Yaşasın, Türkiye'de bu alanda genel bir üretim açığı bulunduğunu söyledi. Yaşasın, "Neden üzümsü meyveler? Ülkemizde üzümsü meyvelerle ilgili genel bir açık mevcut. Trakya bölgesinde de böğürtlen bahçesi olarak Tekirdağ'da ilk kapama bahçe şu an içinde bulunduğumuz bahçe. Bizim bu böğürtlen bahçesini kurmaktaki amacımız Trakya'da, Tekirdağ'da bu üzümsü meyveler yetiştiriciliğini yapabilmek; akabinde bu demonstrasyon bahçesiyle insanlara bunu gösterebilmekti" ifadelerini kullandı.

#4
Foto - ABD’den seçti, Tekirdağ’da yetiştirdi! Şimdi hedef Avrupa pazarı

Bahçenin bir diğer hedefinin ise bölgenin konumu sayesinde böğürtlen üretimini ihracata taşımak olduğunu belirten Yaşasın, "Diğer bir amacımız da İstanbul yanımızda, yine Avrupa yanımızda; bizim amacımız üzümsü meyveleri dışarıdan almaktan ziyade yurt dışına ihraç edebilmek" dedi. Böğürtlen yetiştiriciliğinin emek isteyen bir üretim alanı olduğunu ancak gelir açısından önemli fırsatlar sunduğunu belirten Yaşasın, "Yetiştiriciliği gerçekten böğürtlenin meşakkatli. Tavsiye eder miyiz? Üzümsü meyveler gelir olarak gerçekten geri dönüşü önemli meyve türlerinden bir tanesi. Kesinlikle tabii insanlara yetiştiricilik olarak tavsiye ediyoruz" diye konuştu. Tekirdağ'da alternatif tarım ürünlerinin yaygınlaştırılması ve üreticilerin farklı ürünlere yönlendirilmesi amacıyla yapılan çalışmalarla, bölgenin tarımsal çeşitliliğinin artırılması hedefleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kuriş operasyonunun ardından Süleyman Hilmi Tunahan'ın torunu konuştu! "Tüm pislikler ortaya dökülecek"
Gündem

Kuriş operasyonunun ardından Süleyman Hilmi Tunahan'ın torunu konuştu! “Tüm pislikler ortaya dökülecek”

Eski AK Parti Milletvekili Fatih Süleyman Denizolgun, 'Alihan Kuriş Suç Örgütü' soruşturması kapsamında Ümraniye’de yapılan aramanın ardında..
Provokatif söylemlere yargı tokadı! Rabia Coşkun gözaltında
Gündem

Provokatif söylemlere yargı tokadı! Rabia Coşkun gözaltında

Yargı Kayseri’deki dezenformasyon mitingine tokadı yapıştırdı. Miting adı altındaki organizasyonda basın açıklaması bahanesiyle toplumu yanl..
Beddua seansları ve sosyal medya algı operasyonu! Alihan Kuriş suç örgütü ile aklamacı koro el ele!
Gündem

Beddua seansları ve sosyal medya algı operasyonu! Alihan Kuriş suç örgütü ile aklamacı koro el ele!

Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik adli süreçler derinleşirken, köşeye sıkışan örgüt yönetimi FETÖ'cüler gibi yurt dışında beddua seanslarına..
Doğum gününü kutlamak için Monaco’ya gitmişti! 'En zengin 100 Türk’ten Birol Altınkılıç hayatını kaybetti
Gündem

Doğum gününü kutlamak için Monaco’ya gitmişti! 'En zengin 100 Türk’ten Birol Altınkılıç hayatını kaybetti

Kahve Dünyası'nın sahibi Birol Altınkılıç, doğum gününü kutlamak için gittiği Monaco’da geçirdiği kalp krizi sonucu 66 yaşında hayatını kayb..
Emekli Albay’dan İsrail’e uyarı: Karşınızda Atatürk Türkiyesi yok! Türkiye’yi tehdit büyük aptallık!
Gündem

Emekli Albay’dan İsrail’e uyarı: Karşınızda Atatürk Türkiyesi yok! Türkiye’yi tehdit büyük aptallık!

ABD’li emekli albay Douglas Macgregor, “İran ile İsrail istediği kadar birbirine füze atsın; İran İsrail’i asla işgal edemez ama Türkiye, İs..
40 yıllık yazışmalar bir bir arşivden çıkarıldı! Mason locaları Kuriş’in önünü işte böyle açtı
Gündem

40 yıllık yazışmalar bir bir arşivden çıkarıldı! Mason locaları Kuriş’in önünü işte böyle açtı

Bugün onlarca ülkede etkin olan ve milyarlarca dolarlık servetin sahibi olan Kuriş ailesinin, Batı’da nasıl palazlanıp büyüdüğünü gözler önü..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23