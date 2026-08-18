ABD’nin yayınladığı Kıbrıs haritası Rumları dumura uğrattı! Kendilerini paralayıp “Müdahale edin” çağrısı yaptılar
CENTCOM'un yayımladığı bir haritada Kıbrıs'ın kuzey ve güneyden iki ayrı devlet olarak gösterilmesi Rumları kızdırdı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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CENTCOM'un yayımladığı bir haritada Kıbrıs'ın kuzey ve güneyden iki ayrı devlet olarak gösterilmesi Rumları kızdırdı.
ABD Merkez Komutanlığı'nın (CENTCOM) X hesabından 16 Ağustos'ta, 6 ülkeye ve Arap Denizi'nde görev yapan ABD Donanması'na ait bir uçak gemisinin 10 günlük Ortadoğu gezisiyle ilgili paylaşım yapıldı. Paylaşımda ABD'nin bölgedeki askeri varlığının yer aldığı haritada Kıbrıs'ın kuzey ve güneyden iki ayrı devlet olarak gösterildiği görüldü.
Haritadaki görüntü, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde rahatsızlığa neden oldu. Rum basınında ABD'ye ve Rum Dışişleri Bakanlığı'na yönelik tepki gelirken konuya "Dışişleri Bakanlığı müdahale etsin" çağrısı yapıldı.
Mart 2022'de İngiltere Savunma Bakanlığı'nın Ukrayna'ya ilişkin yayımladığı bir videoda da Kıbrıs'ın benzer şekilde bir haritası yer almış, Rum tarafının müdahalesi sonucu video kaldırılmış ve yenisiyle değiştirilmişti.
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