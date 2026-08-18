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ABD’nin yayınladığı Kıbrıs haritası Rumları dumura uğrattı! Kendilerini paralayıp "Müdahale edin" çağrısı yaptılar

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

ABD’nin yayınladığı Kıbrıs haritası Rumları dumura uğrattı! Kendilerini paralayıp “Müdahale edin” çağrısı yaptılar

CENTCOM'un yayımladığı bir haritada Kıbrıs'ın kuzey ve güneyden iki ayrı devlet olarak gösterilmesi Rumları kızdırdı.

#1
Foto - ABD’nin yayınladığı Kıbrıs haritası Rumları dumura uğrattı! Kendilerini paralayıp "Müdahale edin" çağrısı yaptılar

ABD Merkez Komutanlığı'nın (CENTCOM) X hesabından 16 Ağustos'ta, 6 ülkeye ve Arap Denizi'nde görev yapan ABD Donanması'na ait bir uçak gemisinin 10 günlük Ortadoğu gezisiyle ilgili paylaşım yapıldı. Paylaşımda ABD'nin bölgedeki askeri varlığının yer aldığı haritada Kıbrıs'ın kuzey ve güneyden iki ayrı devlet olarak gösterildiği görüldü.

#2
Foto - ABD’nin yayınladığı Kıbrıs haritası Rumları dumura uğrattı! Kendilerini paralayıp "Müdahale edin" çağrısı yaptılar

Haritadaki görüntü, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nde rahatsızlığa neden oldu. Rum basınında ABD'ye ve Rum Dışişleri Bakanlığı'na yönelik tepki gelirken konuya "Dışişleri Bakanlığı müdahale etsin" çağrısı yapıldı.

#3
Foto - ABD’nin yayınladığı Kıbrıs haritası Rumları dumura uğrattı! Kendilerini paralayıp "Müdahale edin" çağrısı yaptılar

Mart 2022'de İngiltere Savunma Bakanlığı'nın Ukrayna'ya ilişkin yayımladığı bir videoda da Kıbrıs'ın benzer şekilde bir haritası yer almış, Rum tarafının müdahalesi sonucu video kaldırılmış ve yenisiyle değiştirilmişti.

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Yorumlar

Şeyh Şamil

O hari yetmez. Bölünmüş Kıbrıs istemiyoruz. Tamamının üzerine ay yıldız çakın.
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