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Yaşam
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Uçan kaleler kurtarma ekiplerini taşıyor

2023-02-09 04:09:17
Uçan kaleler kurtarma ekiplerini taşıyor

Yabancı kurtarma ekipleri, TSK'nın 'uçan kaleleri' ile deprem bölgesine taşındı.

#1
Foto - Uçan kaleler kurtarma ekiplerini taşıyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin "uçan kale" olarak da nitelendirilen aralarında CH-47 Chinookların da bulunduğu genel maksat helikopterleriyle Kahramanmaraş'a yabancı arama kurtarma ekipleri taşındı.

#2
Foto - Uçan kaleler kurtarma ekiplerini taşıyor

CH-47 tipi helikopter, yardım faaliyetleri için lojistik ve ulaşım üssü olan Adana Havalimanı'ndan 4 kişilik mürettebat ve İspanya ile Singapur'dan gelen toplam 25 kişilik kurtarma ekibiyle havalandı.

#3
Foto - Uçan kaleler kurtarma ekiplerini taşıyor

Helikopterdeki yabancı kurtarma ekipleri, çalışmalara destek olmak için Kahramanmaraş'a götürüldü.

#4
Foto - Uçan kaleler kurtarma ekiplerini taşıyor

#5
Foto - Uçan kaleler kurtarma ekiplerini taşıyor

#6
Foto - Uçan kaleler kurtarma ekiplerini taşıyor

#7
Foto - Uçan kaleler kurtarma ekiplerini taşıyor

#8
Foto - Uçan kaleler kurtarma ekiplerini taşıyor

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