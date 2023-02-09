2023-02-09 04:09:17 Uçan kaleler kurtarma ekiplerini taşıyor
Yabancı kurtarma ekipleri, TSK'nın 'uçan kaleleri' ile deprem bölgesine taşındı.
Yabancı kurtarma ekipleri, TSK'nın 'uçan kaleleri' ile deprem bölgesine taşındı.
Türk Silahlı Kuvvetlerinin "uçan kale" olarak da nitelendirilen aralarında CH-47 Chinookların da bulunduğu genel maksat helikopterleriyle Kahramanmaraş'a yabancı arama kurtarma ekipleri taşındı.
CH-47 tipi helikopter, yardım faaliyetleri için lojistik ve ulaşım üssü olan Adana Havalimanı'ndan 4 kişilik mürettebat ve İspanya ile Singapur'dan gelen toplam 25 kişilik kurtarma ekibiyle havalandı.
Helikopterdeki yabancı kurtarma ekipleri, çalışmalara destek olmak için Kahramanmaraş'a götürüldü.
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