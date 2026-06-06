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Türkiye'ye ciddi rakip: F-35'leri bitirecek gizli silahı devreye soktular
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Türkiye'ye ciddi rakip: F-35'leri bitirecek gizli silahı devreye soktular

Rusya F-35'lere rakip olarak geliştirdiği yeni nesil savaş uçağını ilk kez kamuoyuna tanıttı. Beşinci nesil olduğu belirtilen uçak MMU Kaan'ın da rakibi olacak.

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Foto - Türkiye'ye ciddi rakip: F-35'leri bitirecek gizli silahı devreye soktular

Rusya Birleşik Uçak Şirketi, F-35'e rakip olarak konumlandırılan beşinci nesil tek motorlu savaş uçağı Su-75 Checkmate'in ilk prototipinin üretim aşamasına geçildiğini duyurdu.

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Foto - Türkiye'ye ciddi rakip: F-35'leri bitirecek gizli silahı devreye soktular

Rusya'nın savunma sanayisi alanındaki en önemli projelerinden biri olan beşinci nesil savaş uçağı Su-75 Checkmate için somut bir adım atıldı. Rus devlet haber ajansı TASS'ta yer alan habere göre, Rostec bünyesinde faaliyet gösteren Birleşik Uçak Şirketi (UAC), tek motorlu yeni nesil avcı uçağının ilk prototipini inşa etmeye başladı.

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Foto - Türkiye'ye ciddi rakip: F-35'leri bitirecek gizli silahı devreye soktular

UAC Genel Müdürü Vadim Badekha, Sovyetler Birliği döneminde on binlerce tek motorlu uçak üretilmesine rağmen Rusya'nın son on yıllarda çeşitli nedenlerle bu pazardan büyük ölçüde çekildiğini hatırlattı. Modern bir tek motorlu avcı uçağı üretiminin Rusya için kritik bir öneme sahip olduğunu vurgulayan Badekha, uçağın orduya teslimat takvimine ilişkin süreci şu sözlerle özetledi:

#4
Foto - Türkiye'ye ciddi rakip: F-35'leri bitirecek gizli silahı devreye soktular

"Checkmate projesindeki çalışmalar halihazırda ilk prototipin inşa edilmesi aşamasına gelmiş durumdadır."

#5
Foto - Türkiye'ye ciddi rakip: F-35'leri bitirecek gizli silahı devreye soktular

lk kez MAKS-2021 havacılık fuarında kamuoyuna tanıtılan Su-75 Checkmate, hem hava üstünlüğü kurmak hem de yer hedeflerini imha etmek üzere tasarlandı. İhracat odaklı bir platform olarak konumlandırılan uçağın yayınlanan sinematik tanıtım filminde ise Batılı rakiplere yönelik açık mesajlar ve psikolojik harp unsurları yer alıyor. Satranç tahtası metaforuyla kurgulanan videoda, uçağın radarda görünmezlik özelliğine, açık mimarisine ve maliyet etkinliğine dikkat çekiliyor. Yabancı bir askeri yetkiliyi canlandıran karakter üzerinden uçağın felsefesi şu ifadelerle aktarılıyor:

#6
Foto - Türkiye'ye ciddi rakip: F-35'leri bitirecek gizli silahı devreye soktular

"Bu sadece beşinci nesil sıradan bir uçak değil, bu Şah Mat. Bir profesyonelin çekice değil, neştere ihtiyacı vardır. Piyonları aradan çıkarın ve kralla yüzleşmeye hazır olun."

#7
Foto - Türkiye'ye ciddi rakip: F-35'leri bitirecek gizli silahı devreye soktular

Tanıtım filminde "kral" olarak nitelendirilen hedefin, uçağın nişangahına giren bir Amerikan F-35 savaş uçağı olması dikkat çekiyor. Ayrıca videoda, Batılı savunma sistemlerindeki kullanım kısıtlamalarına ve ambargolara atıfta bulunularak, bir tablette beliren "Lütfen aboneliğinizi yenileyin" şeklindeki hata mesajı gösteriliyor. Bu sahnenin hemen ardından Rus füzelerinin atışa hazır olduğunun vurgulanması, uçağın ihracat pazarındaki bağımsızlık vaadini öne çıkarıyor.

#8
Foto - Türkiye'ye ciddi rakip: F-35'leri bitirecek gizli silahı devreye soktular

Saatte 2000 kilometrenin üzerinde hıza ulaşabilen Checkmate, havadan havaya ve havadan karaya füzeler dahil olmak üzere yedi tondan fazla savaş yükü taşıma kapasitesine sahip. Aktif faz dizinli radar (AESA) sistemiyle donatılan uçağın, benzer özelliklere sahip Batılı muadillerinden daha düşük maliyetli olması bekleniyor. Rus yetkililer, bu fiyat avantajının Su-75'in küresel pazarda F-35 ile doğrudan rekabet etmesine olanak tanıyacağını öngörüyor.

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Uçakları görsek de karşılaştırma yapsak..
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