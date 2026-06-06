Türkiye'ye ciddi rakip: F-35'leri bitirecek gizli silahı devreye soktular

lk kez MAKS-2021 havacılık fuarında kamuoyuna tanıtılan Su-75 Checkmate, hem hava üstünlüğü kurmak hem de yer hedeflerini imha etmek üzere tasarlandı. İhracat odaklı bir platform olarak konumlandırılan uçağın yayınlanan sinematik tanıtım filminde ise Batılı rakiplere yönelik açık mesajlar ve psikolojik harp unsurları yer alıyor. Satranç tahtası metaforuyla kurgulanan videoda, uçağın radarda görünmezlik özelliğine, açık mimarisine ve maliyet etkinliğine dikkat çekiliyor. Yabancı bir askeri yetkiliyi canlandıran karakter üzerinden uçağın felsefesi şu ifadelerle aktarılıyor: