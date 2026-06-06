Aziz Yıldırım'ın Messi ve Ronaldo sözleri taraftarları ayağa kaldırdı

''KARŞISINA İLK SİZ DİKİLDİNİZ'' - Sözlerine devam eden Aziz Yıldırım, "Kendimi anlatmak haksızlık olur. Biz birbirimizi tanıyoruz ve seviyoruz. Biz birçok sevinci mutluluğu beraber yaşadık. Birçok acıyı beraber yaşadık. Her şey unutulur ama zor günde yanınızda kim vardı, bu unutulmaz. Devletimizin içine sızan, vatana kastetmiş bir ihanet şebekesi Fenerbahçe'yi teslim almak için iftira üstüne iftira atarken, darbe üstüne darbe vururken yanımda siz vardı, Fenerbahçeliler vardı. Herkes uyurdu, uyanık olan sizdiniz. Herkes uyuşmuşken ayağa kalkan siz oldunuz. O ihanet şebekesinin karşısına ilk siz dikildiniz. Vatana millete ihanet edenlerin karşısında sizler dimdik durdunuz. Bu şeref önce ve daima size aittir. Beni Aziz Yıldırım yapan şey ne mesleki kariyerim ne de iş hayatımdaki başarılardır. Beni Aziz Yıldırım yapan sizlersiniz, Fenerbahçe'dir. Sadece 20 yıl başkanlık boyunca onurunu layık görmeniz değil, Fenerbahçe'yi efsane yapan şey kendisini vatanına milletine adamış, gözü pek, fedakar ve fedai bir camia olmasıdır. Aziz Yıldırım'ı büyük yapan da benimle tek yürek, tek bilek mücadele veren sizlersiniz." ifadelerini kullandı.