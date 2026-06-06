Maalesef acı haber geldi! Kalleş saldırıda çok sayıda şehit var

Filistinli kaynaklar saldırı sonucunda 2'si kadın 6 kişinin hayatını kaybettiğini ve büyük bir kısmı çocuk olmak üzere 15 kişinin yaralandığını bildirdi. Sağlık ekipleri cenazeleri ve hayatını kaybedenleri Şifa Hastanesi'ne ulaştırmak üzere derhal olay yerine sevk edildi. Kaynaklar, bombardımanın bölgede büyük çaplı yıkıma neden olduğunu bildirdi.