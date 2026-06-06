Belalarını arıyorlar: Türkiye'yi vurmak için 1500 km menzilli füze alacaklar

Türkiye, Roketsan ana yükleniciliğinde geliştirdiği SOM serisi havadan karaya seyir füzeleriyle zaten 250 kilometrenin üzerindeki hedefleri yüksek hassasiyetle vurabiliyor. Bunun yanı sıra, mobil konteyner sistemlerinden de ateşlenebilen ve 280 kilometrenin üzerinde menzile sahip olan karadan karaya seyir füzesi Kara Atmaca’nın testleri başarıyla sürüyor. Atina’yı en çok tedirgin eden projelerin başında ise Amerikan Tomahawk füzelerinin muadili olarak gösterilen, MİLGEM fırkateynleri ile denizaltılardan atılması planlanan ve 2.000 kilometre menzili hedefleyen stratejik seyir füzesi Gezgin ile Türkiye’nin en uzun menzilli yerli balistik füzesi olan Tayfun geliyor.