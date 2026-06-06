İsmailağa Cemaati sessizliğini bozdu: Bu ehl-i sünnete aykırıdır

Evliyanın tarikatı ve insanları kabirden yönettiği iddiası, başta ehli sünnet itikadına ve tarikatımızın usul ve adabına, Efendi Hazretlerimizin şeri hassasiyetlerine tamamen aykırıdır. Evliyanın tasarrufu ve üveysilik gibi tasavvufi ıstilahların tahrf edilerek temellendirme çabaları ilmi bir değer taşımaktan uzak, şahsi ihtiras ve zaaflarla malül sefil bir iddiadır. İsmailağa camiası olarak bizler yolumuzun esaslarına aykırı bu iddia ve söylemlerden beriyiz. Ehli sünnet esaslarına ve tarikatların usul ve adabına aykırı hususlar karşısında kelamını ve kalemini sakınmayan, hakkaniyet sahibi hocalarımıza ve kardeşlerimize teşekkürü bir borç biliriz. İfsad edici gündemlerden uzak durarak, insanları İslamiyetin nuruyla aydınlatmak, kardeşlik iklimini muhafaza etmek ve yüce dinimize hizmet etmek temel vazifemizdir. İnanıyoruz ki kalıcı olan tartışmalar değil, samimiyetle yapılan hizmetlerdir. Değerli kamuoyuna saygılarımızla arz ederiz. Allah'a emanet olun."