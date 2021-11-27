2021-11-27 11:59:42 Tuzla Tersanesi'nde yürekler ağza geldi
Tuzla Tersanesi'nde bir geminin motor kısmı ve kazan dairesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
Tuzla Tersanesi'nde bir geminin motor kısmı ve kazan dairesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
Alınan bilgiye göre, tersanedeki bir geminin motor bölümü ile kazan dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
Tedirgin eden olayda ilk belirlemelere göre; yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.
Tuzla Tersanesi'nden bir görüntü.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23
Bip İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23