Türklerin uyanıklığı çok ama çok pahalıya patladı! Binlerce euro ve çil çil altına el konuldu

Almanya ve Fransa'dan Türkiye'ye yük taşıyan tırlarda yapılan kontrollerde kabin, bavul, yastık ve çoraplara gizlenmiş döviz ile direksiyon altına saklanan 426 gram altın ele geçirildi. Döviz ve altına el konulurken şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı. Almanya'dan Türkiye'ye otomobil parçaları ile metal ve plastik ürünler taşıyan bir tır, risk analizi sonrası detaylı aramaya alındı. Yapılan kontrollerde sürücü kabininde, bir bavulda ve yatak yastıklarında saklanan 54 bin 700 euro ile 6 bin 890 ABD doları tespit edildi.