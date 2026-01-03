Türklerin uyanıklığı çok ama çok pahalıya patladı! Binlerce euro ve çil çil altına el konuldu

Fransa'dan Türkiye'ye yük taşıyan başka bir tırda yapılan kontrollerde ise 21 bin 600 İngiliz sterlini ele geçirildi. Paranın bir kısmının sürücü kabininde bulunan çantada, kalan kısmının ise sürücünün çoraplarına gizlenmiş halde bulunduğu belirtildi. Bir diğer tırda yapılan aramada, direksiyon simidinin altındaki plastik kapağın sökülmesiyle, siyah bir tişörte sarılı halde 426 gram altın bulundu. Altının tır şoförüne ait olduğu belirlendi. Ekipler, ele geçirilen döviz ve altına el koyarken, şüpheliler hakkında Para Kanunu ve Gümrük Kanunu kapsamında yasal işlem başlatıldı.