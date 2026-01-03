İstanbul Valiliği'nden çok kritik uyarı: Derhal 112'yi arayın
İstanbul Valiliği'nden rüzgar ve fırtına dolayısıyla vatandaşlara çok kritik uyarı mesajı yayımladı.
Muskat: Ara ara tüketin, küçük ama çok kilit rol oynuyor! Ve uyurken de bize de destek! Desteği pes dedirtti
Toz böcekleri nasıl yok edilir? Başına bela olanlar yöntem arıyorsanız önce yapın bakın! Nasıl mücadele edecek
İstanbul Valiliği'nden rüzgar ve fırtına dolayısıyla vatandaşlara çok kritik uyarı mesajı yayımladı.
İstanbul Valiliği'nin Nsosyal hesabından yapılan açıklamada, kentte bugün ve pazar günü gece saatlerine kadar meydana gelecek kuvvetli rüzgar ve fırtına sebebiyle soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Karbonmonoksitin fark edilmesi zordur. Zehirlenmelerin önüne geçebilmek için, bacalarınızı ve yakıcı cihazlarınızı düzenli olarak temizletin ve bakımını yaptırın.
Kapalı alanları sık sık havalandırın. Uyumadan önce soba ve benzeri ısıtıcıları mutlaka söndürün. Karbonmonoksit dedektörü kullanın. Baş dönmesi, mide bulantısı ve halsizlik gibi belirtilerde derhal temiz havaya çıkarak 112'yi arayın."
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23