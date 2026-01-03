  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

ABD Maduro'nun son görüntüsünü yayınladı

Muskat: Ara ara tüketin, küçük ama çok kilit rol oynuyor! Ve uyurken de bize de destek! Desteği pes dedirtti

İstanbul Valiliği'nden çok kritik uyarı: Derhal 112'yi arayın

Toz böcekleri nasıl yok edilir? Başına bela olanlar yöntem arıyorsanız önce yapın bakın! Nasıl mücadele edecek

Türkiye'nin yerli traktör fabrikası yıllar önce bakın nasıl iflas etmiş! Duyan isyan edecek

Donarak ölmek üzereydi! Yüksekova’dan yürek ısıtan görüntü

'Türk İHA'larını vuracağız' diyen ülkeye tarihi gözdağı: 600 km menzilli füze ateşlendi

Dünya Venezuela'ya kilitlenmişken BAE belasını arıyor

Canlı yayında kötü muamele iddiası! Tiktok'ta rezilliğin böylesi: Bu skandal geniş yankı uyandırdı... Kontrolsüzlüğe de pes!
Gündem
4
Yeniakit Publisher
İstanbul Valiliği'nden çok kritik uyarı: Derhal 112'yi arayın
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İstanbul Valiliği'nden çok kritik uyarı: Derhal 112'yi arayın

İstanbul Valiliği'nden rüzgar ve fırtına dolayısıyla vatandaşlara çok kritik uyarı mesajı yayımladı.

#1
Foto - İstanbul Valiliği'nden çok kritik uyarı: Derhal 112'yi arayın

İstanbul Valiliği'nin Nsosyal hesabından yapılan açıklamada, kentte bugün ve pazar günü gece saatlerine kadar meydana gelecek kuvvetli rüzgar ve fırtına sebebiyle soba ve doğal gaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesine karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtildi.

#2
Foto - İstanbul Valiliği'nden çok kritik uyarı: Derhal 112'yi arayın

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Karbonmonoksitin fark edilmesi zordur. Zehirlenmelerin önüne geçebilmek için, bacalarınızı ve yakıcı cihazlarınızı düzenli olarak temizletin ve bakımını yaptırın.

#3
Foto - İstanbul Valiliği'nden çok kritik uyarı: Derhal 112'yi arayın

Kapalı alanları sık sık havalandırın. Uyumadan önce soba ve benzeri ısıtıcıları mutlaka söndürün. Karbonmonoksit dedektörü kullanın. Baş dönmesi, mide bulantısı ve halsizlik gibi belirtilerde derhal temiz havaya çıkarak 112'yi arayın."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Şanlıurfa´da DEAŞ operasyonu: 4 terörist paketlendi
Yerel

Şanlıurfa´da DEAŞ operasyonu: 4 terörist paketlendi

Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ´a yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şahıstan 4'ü tutuklandı.
Müslüman ülke adım adım bölünmeye doğru gidiyor
Dünya

Müslüman ülke adım adım bölünmeye doğru gidiyor

Birleşik Arap Emirlikleri destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK), “Güney Yemen halkının kendi kaderini tayin hakkı” gerekçesiyle iki yıllık bağı..
CHP’li belediyelerden 'imtiyazlı' kebapçıya tam destek! Müşterisi ile dalga geçen Bedri Usta CHP’nin gözdesi oldu
Gündem

CHP’li belediyelerden 'imtiyazlı' kebapçıya tam destek! Müşterisi ile dalga geçen Bedri Usta CHP’nin gözdesi oldu

Halkın imkanlarını yandaşlarına peşkeş çekmekle eleştirilen CHP'li belediyelerin, ünlü kebapçı Bedri Usta ve kardeşlerine sağladığı ayrıcalı..
İsrail'i ayakta tutan ünlü kişiler: 1. Sırada öyle bir isim var ki... O Yahudilerin nefreti ayyuka çıktı
Dünya

İsrail'i ayakta tutan ünlü kişiler: 1. Sırada öyle bir isim var ki... O Yahudilerin nefreti ayyuka çıktı

İsrail'e en fazla para yağdırarak dünyadaki huzuru hedef alan Yahudiler ortaya çıktı. 1. sırada en çok finansal destek veren Yahudiler kim, ..
Bağdat Caddesi’nde "S Class" vurgun: 11 milyar lira ile sırra kadem bastı!
Gündem

Bağdat Caddesi’nde "S Class" vurgun: 11 milyar lira ile sırra kadem bastı!

İstanbul Kadıköy'de lüks otomobillerin sergilendiği ünlü bir galeri, cumhuriyet tarihinin en büyük dolandırıcılık iddialarından biriyle sars..
Depremzedelere çorbasını biz verdik diyen CHP'lileri utandırdı! Hataylı kadının sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı
Sosyal Medya

Depremzedelere çorbasını biz verdik diyen CHP'lileri utandırdı! Hataylı kadının sözleri sosyal medyayı ayağa kaldırdı

Hataylı bir depremzede kadın, bir sokak röportajında yaptığı açıklamalarla CHP'li belediyelerin "biz size yardım ettik" söylemlerini yerle b..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23