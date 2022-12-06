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Ekonomi
22
Türkiye'ye zeytinyağı müjdesi! Müthiş haber az önce verildi

2022-12-06 15:51:13
Türkiye'ye zeytinyağı müjdesi! Müthiş haber az önce verildi

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde zeytinyağı üretimiyle ilgili güzel haber resmen geldi.

#1
Foto - Türkiye'ye zeytinyağı müjdesi! Müthiş haber az önce verildi

Zeytinde hasat mevsimi devam ederken, Orhangazi genelindeki zeytinyağı fabrikalarında da üretim telaşı yaşanıyor.

#2
Foto - Türkiye'ye zeytinyağı müjdesi! Müthiş haber az önce verildi

Bu yıl Orhangazi genelinde 30 bin ton yağlık zeytin üretimi beklenirken, Orhangazi’de 12 civarındaki fabrikada zeytinyağı üretiminin de bu yıl rekor seviyeye ulaşacağı belirtildi.

#3
Foto - Türkiye'ye zeytinyağı müjdesi! Müthiş haber az önce verildi

Orhangazi’nin önemli yağ fabrikasında sezonun yoğunluğu yaşanıyor.

#4
Foto - Türkiye'ye zeytinyağı müjdesi! Müthiş haber az önce verildi

Türkiye’nin en kaliteli sofralık zeytininin yetiştiği Orhangazi bölgesinde zeytin rekoltesi her yıl artarken; buna bağlı olarak yağlık zeytin üretimi de aynı oranda yükseliyor.

#5
Foto - Türkiye'ye zeytinyağı müjdesi! Müthiş haber az önce verildi

Bu yıl zeytin rekoltesinin tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştığı Orhangazi bölgesinde ilçe genelinde 12 ayrı zeytinyağı fabrikasında üretim de 7/24 esasına göre devam ediyor.

#6
Foto - Türkiye'ye zeytinyağı müjdesi! Müthiş haber az önce verildi

Orhangazi İlçe Tarım Müdürlüğü verilerine göre bu yıl Orhangazi’de 48 bin ton civarında sofralık zeytin üretimi bekleniyor.

#7
Foto - Türkiye'ye zeytinyağı müjdesi! Müthiş haber az önce verildi

Yağlık zeytin miktarının ise bu yıl yaklaşık 21 bin ton civarında olması bekleniyor.

#8
Foto - Türkiye'ye zeytinyağı müjdesi! Müthiş haber az önce verildi

İlçe Tarım Müdürlüğü verilerine göre 10 yıl önce Orhangazi’de zeytin üretiminin yaklaşık yüzde 10’luk bölümü yağlık zeytin olurken, bu yıl yağlık zeytin oranının yüzde 30 civarında olması bekleniyor.

#9
Foto - Türkiye'ye zeytinyağı müjdesi! Müthiş haber az önce verildi

Sezonun en yoğun olduğu dönemlerin yaşandığı Orhangazi’de Yaşam Olive’de günlük 70-80 ton kapasiteli bir tesis olduğunu belirten fabrika yetkilileri, "Bugün itibarı ile günlük yaklaşık 25 ton üretim kapasitesi mevcut. Sezon boyunca 1000 ton zeytini yağa dönüştürme hedefimiz var" diye görüş belirttiler.

#10
Foto - Türkiye'ye zeytinyağı müjdesi! Müthiş haber az önce verildi

İşte diğer kareler...

#11
Foto - Türkiye'ye zeytinyağı müjdesi! Müthiş haber az önce verildi

İşte diğer kareler...

#12
Foto - Türkiye'ye zeytinyağı müjdesi! Müthiş haber az önce verildi

İşte diğer kareler...

#13
Foto - Türkiye'ye zeytinyağı müjdesi! Müthiş haber az önce verildi

İşte diğer kareler...

#14
Foto - Türkiye'ye zeytinyağı müjdesi! Müthiş haber az önce verildi

İşte diğer kareler...

#15
Foto - Türkiye'ye zeytinyağı müjdesi! Müthiş haber az önce verildi

İşte diğer kareler...

#16
Foto - Türkiye'ye zeytinyağı müjdesi! Müthiş haber az önce verildi

İşte diğer kareler...

#17
Foto - Türkiye'ye zeytinyağı müjdesi! Müthiş haber az önce verildi

İşte diğer kareler...

#18
Foto - Türkiye'ye zeytinyağı müjdesi! Müthiş haber az önce verildi

İşte diğer kareler...

#19
Foto - Türkiye'ye zeytinyağı müjdesi! Müthiş haber az önce verildi

İşte diğer kareler...

#20
Foto - Türkiye'ye zeytinyağı müjdesi! Müthiş haber az önce verildi

İşte diğer kareler...

#21
Foto - Türkiye'ye zeytinyağı müjdesi! Müthiş haber az önce verildi

İşte diğer kareler...

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