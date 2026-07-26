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Hava sahasını delip geçen İHA vuruldu! F-16’lar acil kodla birbiri ardına kalktı, acımadan düşürdü

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Hava sahasını delip geçen İHA vuruldu! F-16’lar acil kodla birbiri ardına kalktı, acımadan düşürdü

Romanya'nın Ukrayna sınırındaki hava sahasını izinsiz olarak ihlal eden yabancı bir insansız hava aracı, NATO Hava Polisliği görevindeki Romanya Hava Kuvvetlerine ait F-16 savaş uçakları tarafından başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi. Sfantu Gheorghe yerleşiminin yakınlarında güvenli bir bölgeye düşürülen İHA sonrasında Romanya makamları bölgede geniş çaplı inceleme başlatırken, müttefik ülkelerle koordinasyonun aralıksız sürdüğü açıklandı. Son dönemde artan bu tür hava sahası ihlalleri bölgedeki güvenlik alarm seviyesini en üst noktaya taşıdı.

#1
Foto - Hava sahasını delip geçen İHA vuruldu! F-16’lar acil kodla birbiri ardına kalktı, acımadan düşürdü

Romanya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, radar gözetleme sistemlerinin dün yerel saatle 08.22'de ülkenin Ukrayna sınırındaki bölgede hava sahasına izinsiz giren yeni bir İHA tespit ettiği bildirildi.

#2
Foto - Hava sahasını delip geçen İHA vuruldu! F-16’lar acil kodla birbiri ardına kalktı, acımadan düşürdü

Açıklamada, NATO Hava Polisliği görevi kapsamında hazır bekleyen Romanya Hava Kuvvetlerine ait iki F-16 savaş uçağının hedefi önlediği, standart teşhis ve etkisiz hale getirme prosedürlerini uyguladığı ifade edildi.

#3
Foto - Hava sahasını delip geçen İHA vuruldu! F-16’lar acil kodla birbiri ardına kalktı, acımadan düşürdü

İHA'nın sınır hattına yakın yerleşim bulunmayan bir bölgede güvenli şekilde düşürüldüğü, Bakanlık ekiplerinin olay yerinde incelemelerde bulunacağı belirtilen açıklamada, Romanya hava sahasındaki gelişmelerin sürekli takip edildiği ve müttefiklerle yakın temasın sürdürüldüğü, konuya ilişkin ek bilgilerin elde edildikçe kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.

#4
Foto - Hava sahasını delip geçen İHA vuruldu! F-16’lar acil kodla birbiri ardına kalktı, acımadan düşürdü

Romanya Cumhurbaşkanı Nicuşor Dan, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu İHA'nın Sfantu Gheorghe (Delta) yerleşiminin 10 kilometre batısında düşürüldüğünü açıkladı.

#5
Foto - Hava sahasını delip geçen İHA vuruldu! F-16’lar acil kodla birbiri ardına kalktı, acımadan düşürdü

Bu arada, önceki gün de Romanya hava sahasını izinsiz ihlal eden bir İHA, Romanya Hava Kuvvetlerine ait F-16 savaş uçağı tarafından düşürülmüştü.

#6
Foto - Hava sahasını delip geçen İHA vuruldu! F-16’lar acil kodla birbiri ardına kalktı, acımadan düşürdü

Öte yandan, Rusya'ya ait bir İHA, 29 Mayıs'ta Ukrayna'ya yönelik gece saldırıları sırasında Romanya hava sahasına girerek bir apartmana düşmüş, olayda 2 kişi yaralanmıştı.

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