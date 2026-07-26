Hava sahasını delip geçen İHA vuruldu! F-16’lar acil kodla birbiri ardına kalktı, acımadan düşürdü
Romanya'nın Ukrayna sınırındaki hava sahasını izinsiz olarak ihlal eden yabancı bir insansız hava aracı, NATO Hava Polisliği görevindeki Romanya Hava Kuvvetlerine ait F-16 savaş uçakları tarafından başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildi. Sfantu Gheorghe yerleşiminin yakınlarında güvenli bir bölgeye düşürülen İHA sonrasında Romanya makamları bölgede geniş çaplı inceleme başlatırken, müttefik ülkelerle koordinasyonun aralıksız sürdüğü açıklandı. Son dönemde artan bu tür hava sahası ihlalleri bölgedeki güvenlik alarm seviyesini en üst noktaya taşıdı.