Şeriat karşıtı diktatör İbrahim Traore:

Tartışmalı yasa 20 Haziran'da geçiş parlamentosu tarafından oy birliğiyle kabul edilen Din Özgürlükleri Yasası, çocukların zorla dilendirilmeye zorlanması ve dini kuruluşların mali şeffaflık yükümlülüklerini yerine getirmemesi gibi uygulamalar için hapis ve para cezaları öngörüyor. Hükümet, düzenlemenin ülkenin "laik anayasal düzenini güçlendirmeyi amaçladığını" savunurken, eleştirmenler yasanın dini kurumlar üzerindeki devlet denetimini artırmaya yönelik daha geniş kapsamlı bir politikanın parçası olduğunu öne sürüyor.