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Şeriat karşıtı diktatör İbrahim Traore:

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Şeriat karşıtı diktatör İbrahim Traore:

Burkina Faso'nun askeri lideri İbrahim Traoré, "radikal İslam" olarak tanımladığı anlayışa karşı mücadelenin başladığını belirterek, "Bu sizin İslam'ınızsa onunla savaşacağız. Aşırılıkçılar değişmeli. Değişmezlerse savaş başladı." ifadelerini kullandı. Traore, İslam alimlerine hitaben yaptığı açıklamada, hükümetin kabul ettiği "Din Özgürlükleri Yasasını" savunarak, bunun Burkina Faso'nun laik yapısını güçlendirmeyi amaçladığını söyledi. Askeri lider, vaazlarında "aşırılıkçı fikirler" yaydığı değerlendirilen imamların görevden uzaklaştırılabileceğini belirtirken, devletin "barışçıl İslam anlayışını" savunan din alimlerini desteklemeye devam edeceğini ifade etti. Ayrıca yabancı güçleri dini kullanarak ülkeyi istikrarsızlaştırmaya çalışmakla suçladı.

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Foto - Şeriat karşıtı diktatör İbrahim Traore:

İmamların gözaltına alınması gerilimi artırdı Traore'nin açıklamaları, askeri yönetim ile ülkenin önde gelen Sünni din alimleri arasında son aylarda artan gerilimin ardından geldi. Mayıs ayı sonunda ülkenin tanınmış Sünni alimlerinden Muhammed İshak Kindo, Din Özgürlükleri Yasası'nı eleştirmesinin ardından gözaltına alındı. Kindo'nun serbest bırakılması talebiyle düzenlenen gösterilerin ardından başkent Vagadugu'daki en büyük camisi "kamu düzeni" gerekçe gösterilerek kapatıldı. AFP'nin aktardığına göre, Kindo'nun yaklaşık 100 destekçisi yetkililerin "vatandaşlık eğitimi" olarak tanımladığı uygulama kapsamında askeri bir kampa sevk edildi. Kindo'nun gözaltına alınmasından önce de Bobo-Dioulasso kentinde görev yapan imam Mahmoud Barro benzer gerekçelerle gözaltına alınmıştı. Merkezi Dakar'da bulunan Timbuktu Institute, Kindo'nun protestoların bastırılmasının ardından nerede tutulduğunun bilinmediğini açıkladı.

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Foto - Şeriat karşıtı diktatör İbrahim Traore:

Tartışmalı yasa 20 Haziran'da geçiş parlamentosu tarafından oy birliğiyle kabul edilen Din Özgürlükleri Yasası, çocukların zorla dilendirilmeye zorlanması ve dini kuruluşların mali şeffaflık yükümlülüklerini yerine getirmemesi gibi uygulamalar için hapis ve para cezaları öngörüyor. Hükümet, düzenlemenin ülkenin "laik anayasal düzenini güçlendirmeyi amaçladığını" savunurken, eleştirmenler yasanın dini kurumlar üzerindeki devlet denetimini artırmaya yönelik daha geniş kapsamlı bir politikanın parçası olduğunu öne sürüyor.

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Foto - Şeriat karşıtı diktatör İbrahim Traore:

"Siyasi meşruiyet zarar görebilir" Timbuktu Enstitü'ye göre yaşanan kriz yalnızca yasa tartışmasından ibaret değil. Kuruluş, bunun 2022'de iktidarı ele geçiren askeri cunta ile etkili Müslüman alimler arasında oluşan gayriresmi uzlaşının bozulduğunu gösterdiğini değerlendirdi. Enstitü, yönetimin eski müttefiklerini karşısına almasının, cihadi gruplara karşı süren mücadeleyi çözmeyeceği gibi hükümetin iç siyasi meşruiyetini de zayıflatabileceği uyarısında bulundu.

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Foto - Şeriat karşıtı diktatör İbrahim Traore:

Yurt dışındaki din eğitimi de denetlenecek Traore ayrıca yurt dışında İslami ilimler eğitimi gören Burkina Faso vatandaşlarına yönelik denetimlerin sıkılaştırılacağını açıkladı. Buna göre, yurt dışında eğitim gören öğrencilerin ülkeye dönmeleri istenecek. Dönmeyi reddedenlerin vatandaşlıklarını kaybedebileceğini söyleyen Traore, bu açıklamayı hükümetin yurt dışında eğitim görmek isteyen öğrenciler için önceden resmi izin alma zorunluluğu getirmesinin ardından yaptı.

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Foto - Şeriat karşıtı diktatör İbrahim Traore:

Öte yandan bu gelişmeler, Burkina Faso'nun son dönemde İsrail ile ilişkilerini geliştirdiği bir döneme denk geldi. İsrail'in yeni Burkina Faso Büyükelçisi Simon Seroussi kısa süre önce Traore'ye güven mektubunu sunarken, İsrail'in Sahel Devletleri İttifakı ülkeleriyle güvenlik alanındaki iş birliğini artırdığı bildiriliyor. Kaynak: Mepa News

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