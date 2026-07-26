Şeriat karşıtı diktatör İbrahim Traore:
Burkina Faso'nun askeri lideri İbrahim Traoré, "radikal İslam" olarak tanımladığı anlayışa karşı mücadelenin başladığını belirterek, "Bu sizin İslam'ınızsa onunla savaşacağız. Aşırılıkçılar değişmeli. Değişmezlerse savaş başladı." ifadelerini kullandı. Traore, İslam alimlerine hitaben yaptığı açıklamada, hükümetin kabul ettiği "Din Özgürlükleri Yasasını" savunarak, bunun Burkina Faso'nun laik yapısını güçlendirmeyi amaçladığını söyledi. Askeri lider, vaazlarında "aşırılıkçı fikirler" yaydığı değerlendirilen imamların görevden uzaklaştırılabileceğini belirtirken, devletin "barışçıl İslam anlayışını" savunan din alimlerini desteklemeye devam edeceğini ifade etti. Ayrıca yabancı güçleri dini kullanarak ülkeyi istikrarsızlaştırmaya çalışmakla suçladı.