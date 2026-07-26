Çantanın en ağır dosyası masadaydı: Türkiye’nin öncü projesinde tarihi adım

Bir diğer konunun finansman modeli olduğunu anlatan Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Bunun dışında işin finansman modelini konuştuk. Geçmişte uluslararası finansman temin edilerek Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Türkiye ve Irak olarak bu iş konuşulmuştu; ancak şimdiye kadar maalesef bir mesafe alınamadı. Hem Irak'ta yapılan seçimler hem de Körfez ülkelerinin İran savaşı sebebiyle biraz daha savaş odaklı olmaları nedeniyle sonuç alınamadı. Biz de şunu söyledik: Eğer Irak'ın bir imkânı varsa, bu, yeraltı zenginlikleri; maden ya da petrol karşılığı finansman olabilir. Bunu daha önce de gündeme getirmiştik, bir kenarda duruyordu. Bu ziyarette ve Türkiye Enerji Bakanımızın yaptığı ziyarette, petrol karşılığı yapılabileceği noktasında daha istekli olduklarını gördük. Bu noktada bir hesap kitap yapıp bir yaklaşım ortaya koyarak bir mutabakat zaptı imzalayalım diye önerdik; kendilerine bir taslak da sunduk. Bunu hızlıca netleştirebilirsek, Cumhurbaşkanımızın ziyaretinde varılacak mutabakatla finansman konusu netleşebilir ve mesele bitebilir."