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Çantanın en ağır dosyası masadaydı: Türkiye’nin öncü projesinde tarihi adım

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Çantanın en ağır dosyası masadaydı: Türkiye’nin öncü projesinde tarihi adım

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 21 Temmuz'da gerçekleştirdiği Bağdat ziyareti kapsamında yeni Irak hükümetiyle yüz yüze temaslarda bulunarak Kalkınma Yolu Projesi'nde bu yıl ilk kazmanın vurulmasını hedeflediklerini açıkladı. Finansman modeli konusunda petrol karşılığı finansman seçeneğinde önemli bir mutabakata varıldığını belirten Bakan Uraloğlu, projeyi 4-5 yıl gibi rekor bir sürede tamamlayabileceklerini vurguladı. Fav Limanı'ndan Türkiye'ye uzanacak bu stratejik koridorun tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki ticaret ve ulaşım hatları tamamen yeniden şekillenecek.

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Foto - Çantanın en ağır dosyası masadaydı: Türkiye’nin öncü projesinde tarihi adım

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Kalkınma Yolu Projesi'nde bu yıl çalışmaların başlamasını hedeflediklerini belirterek, finansman konusunda da önemli aşama kaydedildiğini söyledi. Yabancı bir basın kuruluşuna değerlendirmelerde bulunan Bakan Uraloğlu, 21 Temmuz'da gerçekleştirdiği Bağdat ziyareti kapsamında Irak Başbakanı Ali ez-Zeydi, Irak Ulaştırma Bakanı Vehb Selman el-Hasenî ve Irak İletişim Bakanı Mustafa Cabbar Sened ile bir araya geldiklerini ifade etti.

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Foto - Çantanın en ağır dosyası masadaydı: Türkiye’nin öncü projesinde tarihi adım

Yeni Irak hükümetiyle yüz yüze temasların önemine dikkati çeken Uraloğlu, "Burada yeni bir hükümet kuruldu. Diplomatik ve resmî ilişkiler elbette kıymetli; ancak birebir temas, yüz yüze yapılan görüşmeler her zaman daha iş bitirici oluyor. Başbakan başta olmak üzere bütün kabine değişti. Muhatabım olan iki bakan vardı: başta Ulaştırma Bakanı, bir de İletişim Bakanı. Öncelikle onlara hayırlı olsun demek, ardından yapacağımız işlerle ilgili yol haritasını belirlemek istedik. Ayrıca Irak Başbakanı bu ayın 28'inde Türkiye'yi ziyaret edip Cumhurbaşkanımızla görüşecek; bu görüşme öncesinde Irak'a yapacağımız ziyaretin kıymetli olduğunu düşündük. Zaten Ulaştırma Bakanı göreve ilk başladığında kendisini telefonla arayıp hayırlı olsun dileğimi iletmiş, yakın zamanda ziyaret edeceğimi söylemiştim" ifadelerine yer verdi.

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Foto - Çantanın en ağır dosyası masadaydı: Türkiye’nin öncü projesinde tarihi adım

Ziyaret kapsamında en önemli gündem maddesinin Kalkınma Yolu Projesi olduğunu söyleyen Bakan Uraloğlu, "Çantamızın en ağır dosyası Kalkınma Yolu projesiydi, birinci derecedeki gündemimiz buydu. Onun dışında sivil havacılık alanındaki iş birliğimiz vardı. Demir yollarının işletilmesi konusunda bir iş birliği arayışı gündemdeydi. Karayoluyla Irak üzerinden Suudi Arabistan'a başlattığımız deneme seferinin devam ettirilmesi ve yolcu taşımacılığına evrilmesi de konularımız arasındaydı. Uydu sistemleri ve haberleşme noktasında İletişim Bakanı ile görüştüğümüz konular, ayrıca dijital uygulamalar vardı" açıklamasında bulundu.

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Foto - Çantanın en ağır dosyası masadaydı: Türkiye’nin öncü projesinde tarihi adım

Uraloğlu, gümrük prosedürlerinin mutlaka kolaylaştırılması gerektiğini de dile getirerek "Şöyle düşünün: Bir malın pazarlığını yapıyor, parasını ödüyor, faturasını kesiyor, işlemleri tamamlıyorsunuz. Ardından o malın taşınması gündeme geliyor. Nasıl taşırsanız taşıyın, gümrük prosedürlerinin mutlaka kolaylaştırılması lazım. Bunun için havalimanından (Bulgaristan sınırı) Kapıkule'ye kadar demir yolu hattının, sadece bir ulaştırma güzergâhı olarak değil, gümrük prosedürleri dâhil tam bir koridor olarak bütüncül işletilmesini gündeme aldık ve konuştuk." dedi.

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Foto - Çantanın en ağır dosyası masadaydı: Türkiye’nin öncü projesinde tarihi adım

Kalkınma Yolu Projesi'nin geldiği son nokta hakkında da konuşan Bakan Uraloğlu, proje yüzde neredeyse tamamlandığını, Türkiye'ye bağlanacağı noktanın ise masada olan bir konu olduğunu dile getirdi. Uraloğlu, "Bu, birinci derecede çözülmesi gereken bir mesele. Biz bu konuyu hem muhatap bakanla hem de Sayın Başbakan ile çözdük; öyle kabul edin. Hatta bu konuda bir mutabakat zaptını da ilettik. Bağlantının nereden yapılacağı netleşince, orada köprü vesaire yapılması ve bir an önce başlanması lazım. Ne konuştuk? Irak tarafında Fişhabur, bizim tarafta Ovaköy (Türkiye'nin Güneydoğu sınırı). Burada yeni bir sınır kapısı açılması ve yolun buradan yapılması gündemde; muhtemelen böyle devam edecek" değerlendirmesinde bulundu.

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Foto - Çantanın en ağır dosyası masadaydı: Türkiye’nin öncü projesinde tarihi adım

Bir diğer konunun finansman modeli olduğunu anlatan Bakan Uraloğlu, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Bunun dışında işin finansman modelini konuştuk. Geçmişte uluslararası finansman temin edilerek Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Türkiye ve Irak olarak bu iş konuşulmuştu; ancak şimdiye kadar maalesef bir mesafe alınamadı. Hem Irak'ta yapılan seçimler hem de Körfez ülkelerinin İran savaşı sebebiyle biraz daha savaş odaklı olmaları nedeniyle sonuç alınamadı. Biz de şunu söyledik: Eğer Irak'ın bir imkânı varsa, bu, yeraltı zenginlikleri; maden ya da petrol karşılığı finansman olabilir. Bunu daha önce de gündeme getirmiştik, bir kenarda duruyordu. Bu ziyarette ve Türkiye Enerji Bakanımızın yaptığı ziyarette, petrol karşılığı yapılabileceği noktasında daha istekli olduklarını gördük. Bu noktada bir hesap kitap yapıp bir yaklaşım ortaya koyarak bir mutabakat zaptı imzalayalım diye önerdik; kendilerine bir taslak da sunduk. Bunu hızlıca netleştirebilirsek, Cumhurbaşkanımızın ziyaretinde varılacak mutabakatla finansman konusu netleşebilir ve mesele bitebilir."

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Foto - Çantanın en ağır dosyası masadaydı: Türkiye’nin öncü projesinde tarihi adım

Irak Başbakanının sonuç odaklı bir tutum sergilediğini dile getiren Bakan Uraloğlu, Kalkınma Yolu Projesi'nin ne zaman biteceğine ilişkin soruya ise, "Irak'ta iş yapmanın ne kadar zor olduğunu elbette biliyoruz. Ama Irak'ta hem geçmişte hem de hâlen iş yapan Türk firmalarının, Türk iş insanlarının olduğunu özellikle belirtmeliyim. Şu anda Türkiye'de dört bin kilometre demir yolu inşaatımız var. Bunun üç bin kilometrelik bölümünü yaklaşık bir sene içinde, 2028'e kadar bir-bir buçuk yılda bitireceğiz. Böyle bir projeyi biz dört-beş yılda bitirebiliriz; parayı hazır, gerekli izinleri alınmış kabul edelim. Dört-beş yılda bitebilecek bir projedir. İddialı ama mümkün bir zaman dilimidir. Türk müteahhitleriyle birlikte buraya girdiğimizde bunu bitirebiliriz. Nitekim başbakan 'daha erken bitirebilir miyiz' diye bir yaklaşım gösterdi; başladığımızda bunu da konuşuruz dedik" açıklamasında bulundu.

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