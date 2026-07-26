Çantanın en ağır dosyası masadaydı: Türkiye’nin öncü projesinde tarihi adım
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 21 Temmuz'da gerçekleştirdiği Bağdat ziyareti kapsamında yeni Irak hükümetiyle yüz yüze temaslarda bulunarak Kalkınma Yolu Projesi'nde bu yıl ilk kazmanın vurulmasını hedeflediklerini açıkladı. Finansman modeli konusunda petrol karşılığı finansman seçeneğinde önemli bir mutabakata varıldığını belirten Bakan Uraloğlu, projeyi 4-5 yıl gibi rekor bir sürede tamamlayabileceklerini vurguladı. Fav Limanı'ndan Türkiye'ye uzanacak bu stratejik koridorun tamamlanmasıyla birlikte bölgedeki ticaret ve ulaşım hatları tamamen yeniden şekillenecek.