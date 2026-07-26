Donanma gücüne güç katacak! Resmen servet akıtıldı, 2 bin tonluk canavarlar 2 yıl önce geliyor

İtalyan Donanması için yürütülen U212 NFS denizaltı programında imzalanan 361 milyon dolarlık yeni sözleşmeyle birlikte 2 bin tonluk dördüncü denizaltının teslim tarihi iki yıl öne çekilerek 2032 yılına alındı. Yapılan bu stratejik güncelleme sayesinde 2029'dan itibaren her yıl bir yeni nesil denizaltı envantere katılarak ülkenin denizlerdeki caydırıcılığı zirveye taşıyacak. Yerli lityum iyon bataryalar ve gelişmiş muharebe sistemleriyle donatılacak bu dev makineler, yaşlanan Sauro sınıfı denizaltıların yerini alacak.