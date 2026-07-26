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Donanma gücüne güç katacak! Resmen servet akıtıldı, 2 bin tonluk canavarlar 2 yıl önce geliyor

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Donanma gücüne güç katacak! Resmen servet akıtıldı, 2 bin tonluk canavarlar 2 yıl önce geliyor

İtalyan Donanması için yürütülen U212 NFS denizaltı programında imzalanan 361 milyon dolarlık yeni sözleşmeyle birlikte 2 bin tonluk dördüncü denizaltının teslim tarihi iki yıl öne çekilerek 2032 yılına alındı. Yapılan bu stratejik güncelleme sayesinde 2029'dan itibaren her yıl bir yeni nesil denizaltı envantere katılarak ülkenin denizlerdeki caydırıcılığı zirveye taşıyacak. Yerli lityum iyon bataryalar ve gelişmiş muharebe sistemleriyle donatılacak bu dev makineler, yaşlanan Sauro sınıfı denizaltıların yerini alacak.

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Foto - Donanma gücüne güç katacak! Resmen servet akıtıldı, 2 bin tonluk canavarlar 2 yıl önce geliyor

İtalyan Donanması için Fincantieri tersanesinde yürütülen U212 NFS denizaltı programında 361 milyon dolar değerinde yeni bir sözleşme imzalandı. Yapılan son güncellemeyle birlikte, daha önce 2034 yılında teslim edilmesi planlanan 2 bin tonluk dördüncü denizaltının teslim tarihi iki yıl öne çekilerek 2032’ye alındı.

#2
Foto - Donanma gücüne güç katacak! Resmen servet akıtıldı, 2 bin tonluk canavarlar 2 yıl önce geliyor

Böylece 2029 yılından itibaren her yıl bir adet olmak üzere toplam dört yeni denizaltı İtalyan donanmasının envanterine katılacak.

#3
Foto - Donanma gücüne güç katacak! Resmen servet akıtıldı, 2 bin tonluk canavarlar 2 yıl önce geliyor

Program kapsamındaki dört denizaltının inşası eş zamanlı olarak sürerken, yeni anlaşmayla araçlara milli savunma sanayisi üretimi torpido karşı tedbir sistemleri ve gelişmiş kurtarma arayüzleri dâhil edilecek.

#4
Foto - Donanma gücüne güç katacak! Resmen servet akıtıldı, 2 bin tonluk canavarlar 2 yıl önce geliyor

Yaşlanan Sauro sınıfı denizaltıların yerini alacak olan U212 NFS modelleri; yerli lityum iyon bataryaları, yeni nesil muharebe yönetim sistemleri ve yüksek operasyonel kabiliyetleriyle İtalya'nın denizlerdeki caydırıcılığını artırmayı hedefliyor.

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Foto - Donanma gücüne güç katacak! Resmen servet akıtıldı, 2 bin tonluk canavarlar 2 yıl önce geliyor

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