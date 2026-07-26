Almanya ve ABD’ye ihtiyaç kalmadı! Türkiye’nin yeni silahı, akıllarını başlarından aldı: “Vakit yaklaşıyor” diyerek alarm verdiler
Roketsan tarafından milli imkanlarla geliştirilen AKYA torpidosu, Denizkurdu-II 2026 Tatbikatı kapsamında hedef gemiyi 55 deniz mili mesafeden tam isabetle vurarak Türk savunma sanayiinin ulaştığı zirveyi tüm dünyaya gösterdi. Türkiye'nin halihazırda kullandığı yabancı menşeli Alman ve Amerikan torpidolarına yerli ve güçlü bir alternatif sunan bu hamle, Yunan basınında büyük bir endişe ve şok etkisine yol açtı. Tatbikatta aktif olarak sahne alan Atmaca füzesi, Hisar-D ve Bayraktar TB3 gibi milli sistemlerin Atina'da ciddi güvenlik riskleri barındırdığı vurgulandı.