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Almanya ve ABD’ye ihtiyaç kalmadı! Türkiye’nin yeni silahı, akıllarını başlarından aldı: "Vakit yaklaşıyor" diyerek alarm verdiler

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Almanya ve ABD’ye ihtiyaç kalmadı! Türkiye’nin yeni silahı, akıllarını başlarından aldı: “Vakit yaklaşıyor” diyerek alarm verdiler

Roketsan tarafından milli imkanlarla geliştirilen AKYA torpidosu, Denizkurdu-II 2026 Tatbikatı kapsamında hedef gemiyi 55 deniz mili mesafeden tam isabetle vurarak Türk savunma sanayiinin ulaştığı zirveyi tüm dünyaya gösterdi. Türkiye'nin halihazırda kullandığı yabancı menşeli Alman ve Amerikan torpidolarına yerli ve güçlü bir alternatif sunan bu hamle, Yunan basınında büyük bir endişe ve şok etkisine yol açtı. Tatbikatta aktif olarak sahne alan Atmaca füzesi, Hisar-D ve Bayraktar TB3 gibi milli sistemlerin Atina'da ciddi güvenlik riskleri barındırdığı vurgulandı.

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Foto - Almanya ve ABD’ye ihtiyaç kalmadı! Türkiye’nin yeni silahı, akıllarını başlarından aldı: "Vakit yaklaşıyor" diyerek alarm verdiler

Roketsan tarafından milli imkanlarla geliştirilen AKYA torpidosu, Denizkurdu-II 2026 Tatbikatı kapsamında TCG Sakarya denizaltısından M/G Sokullu Mehmet Paşa adlı hedef gemiye başarıyla ateşlendi. Tam isabet sağlayan AKYA, hedefi başarıyla imha ederek Türk savunma sanayisinin ulaştığı teknolojik seviyeyi bir kez daha gözler önüne serdi. Tatbikatı yakın takibe alan Yunan basını, AKYA'nın, denizaltılardan fırlatılan ve çeşitli tiplerdeki denizaltı ve su üstü hedeflerine karşı kullanılan, tamamen yerli tasarımlı, yeni nesil ağır torpido olduğunu bildirdi. AKYA'nın, yüksek hızlı, uzun menzilli, tamamen otonom veya fiber optik kablo güdümlü, aktif/pasif sonar başlığına sahip bir torpido olduğu ve ayrıca su üstü hedefleri için iz güdümlü sistem kullandığı ifade edildi.

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Foto - Almanya ve ABD’ye ihtiyaç kalmadı! Türkiye’nin yeni silahı, akıllarını başlarından aldı: "Vakit yaklaşıyor" diyerek alarm verdiler

Roketsan'ın AKYA torpidosu ile Türk Deniz Kuvvetleri tarafından halihazırda aktif olarak kullanılan Alman DM2A4 ve Amerikan Mk46 torpidolarına yerli bir alternatif sunduğu dile getirildi. Geçtiğimiz Haziran ayında gerçekleştirilen Denizkurdu-II/2026 tatbikatı sırasında Türkiye'nin yerli silah sistemleri ve mühimmatlarını kullandığı ifade edildi. AKYA'nın vurduğu hedefin ateş eden gemiden yaklaşık 102 km (55 deniz mili) uzaklıkta olduğunu bildiren Yunan basını, bu menzilin kendileri için büyük riskler barındırdığını duyurdu.

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Foto - Almanya ve ABD’ye ihtiyaç kalmadı! Türkiye’nin yeni silahı, akıllarını başlarından aldı: "Vakit yaklaşıyor" diyerek alarm verdiler

AKYA'nın dışında TCG Anadolu'dan kalkan bir Bayraktar TB3 insansız hava aracının, Aselsan tarafından geliştirilen bir Albatros insansız yüzey gemisine saldırdığı ve amfibi hücum gemisine karşı kamikaze saldırısı simülasyonu yaparak batırdığı belirtildi. Hedefin MAM-L hassas mühimmatı kullanılarak imha edildiği ifade edilen haberde, TB3'ün Türkiye için özel anlamlar barındırdığı ve denizlerde önemli bir silah olarak kullanılmasının beklendiğinin altı çizildi.

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Foto - Almanya ve ABD’ye ihtiyaç kalmadı! Türkiye’nin yeni silahı, akıllarını başlarından aldı: "Vakit yaklaşıyor" diyerek alarm verdiler

Tatbikatın ayrıca Bayraktar TB3 tarafından taşınan Antidot elektronik destek podunun gösterimini de içerdiği belirtilen haberde, Aselsan tarafından geliştirilen Antidot'un, düşman radar emisyonlarını tespit etmek, sınıflandırmak, konumlandırmak ve coğrafi olarak belirlemek için tasarlanmış bir elektronik destek önlemleri (ESM) sistemi olduğu belirtildi. Tatbikatın Türkiye'nin yerli deniz silahları portföyünün bugüne kadarki en kapsamlı kamuoyu gösterimlerinden biri olduğu ve aynı zamanda insanlı ve insansız sistemlerin su üstü, denizaltı ve hava alanlarındaki artan entegrasyonunu vurguladığı ifade edildi. AKYA torpidosu, Atmaca gemisavar füzesi, Hisar-D hava savunma füzesi ve TB3'ün başarılı kullanımının, Türk Deniz Kuvvetleri'nin yabancı sistemlere olan bağımlılığını azaltma ve tüm deniz savaş alanında operasyonel yeteneklerini genişletme yönündeki sürekli çabalarını yansıttığı dile getirildi. Türkiye'nin Ege, Akdeniz ve Karadeniz'de yerli silah sistemlerini ve mühimmatlarını sürekli test ettiği dile getirilen haberde, "Vakit yaklaşıyor" ifadelerini kullanıldı.

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