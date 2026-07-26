Almanya ve ABD’ye ihtiyaç kalmadı! Türkiye’nin yeni silahı, akıllarını başlarından aldı: “Vakit yaklaşıyor” diyerek alarm verdiler

Tatbikatın ayrıca Bayraktar TB3 tarafından taşınan Antidot elektronik destek podunun gösterimini de içerdiği belirtilen haberde, Aselsan tarafından geliştirilen Antidot'un, düşman radar emisyonlarını tespit etmek, sınıflandırmak, konumlandırmak ve coğrafi olarak belirlemek için tasarlanmış bir elektronik destek önlemleri (ESM) sistemi olduğu belirtildi. Tatbikatın Türkiye'nin yerli deniz silahları portföyünün bugüne kadarki en kapsamlı kamuoyu gösterimlerinden biri olduğu ve aynı zamanda insanlı ve insansız sistemlerin su üstü, denizaltı ve hava alanlarındaki artan entegrasyonunu vurguladığı ifade edildi. AKYA torpidosu, Atmaca gemisavar füzesi, Hisar-D hava savunma füzesi ve TB3'ün başarılı kullanımının, Türk Deniz Kuvvetleri'nin yabancı sistemlere olan bağımlılığını azaltma ve tüm deniz savaş alanında operasyonel yeteneklerini genişletme yönündeki sürekli çabalarını yansıttığı dile getirildi. Türkiye'nin Ege, Akdeniz ve Karadeniz'de yerli silah sistemlerini ve mühimmatlarını sürekli test ettiği dile getirilen haberde, "Vakit yaklaşıyor" ifadelerini kullanıldı.