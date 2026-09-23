Türkiye’ye sırt çeviren Güney Kore’den dikkat çeken hamle: Resmen başladı

The Korea Herald tarafından yapılan habere göre Güney Kore Hava Kuvvetleri’nin ilk KF-21 pilotlarından biri olan 156. Avcı Filo’ya bağlı Binbaşı Han Jae-seok, 001 numaralı uçağı havalandırmadan önce teslim alma ve teslim belgelerini imzaladı. Yecheon üssüne gelen KF-21 uçağının yanında bir FA-50 hafif savaş uçağı, bir TA-50 eğitim uçağı ve bir T-50 gelişmiş eğitim uçağı formasyon halinde uçtu. 22 Eylül Salı günü gerçekleşen devir teslim, dönemin Cumhurbaşkanı Kim Dae-jung’un Mart 2001’de yerli bir savaş uçağı geliştirme planlarını açıklamasından 25 yıl altı ay sonra ve tam ölçekli sistem geliştirme çalışmalarının Aralık 2015’te başlamasından yaklaşık 10 yıl dokuz ay sonra gerçekleşti.