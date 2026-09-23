Türkiye’ye sırt çeviren Güney Kore’den dikkat çeken hamle: Resmen başladı
Türkiye'den insansız hava aracı almakta tereddüt yaşayan Güney Kore'den dikkat çeken bir hamle geldi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Türkiye'den insansız hava aracı almakta tereddüt yaşayan Güney Kore'den dikkat çeken bir hamle geldi.
Güney Kore'nin uzun yıllardır büyük bir gizlilikle yürüttüğü yerli ve milli 4.5 nesil savaş uçağı projesi KF-21 Boramae, seri üretim hattından çıkarak Hava Kuvvetleri'ne resmen teslim edildi. Sacheon'daki üretim tesisinden havalanan ilk uçak Yecheon'daki 156. Savaş Filosu'na katılırken, bu tarihi devir teslim ülkenin havacılık tarihinde çığır açan bir dönüm noktası oldu. 2028 yılına kadar ilk aşamada 40 adet üretilmesi planlanan Mach 1.8 hızındaki bu süpersonik savaş uçaklarının, ülkenin yaşlanan F-4 ve F-5 filosunun yerini alacağı açıklandı.
Güney Kore’nin seri üretim hattından çıkan ilk KF-21 Boramae savaş uçağı Hava Kuvvetleri’ne teslim edildi. Bu teslimat ülkenin on yıllardır süren yerli savaş uçağı geliştirme ve hizmete sokma çabalarında önemli bir dönüm noktası oldu. Güney Kore Hava Kuvvetleri ve Savunma Tedarik Programı İdaresi’ne göre KF-21, Güney Kore Hava Kuvvetlerine teslim edildikten sonra Güney Gyeongsang Eyaleti, Sacheon’daki KAI üretim tesisinden havalanarak Kuzey Gyeongsang Eyaleti, Yecheon’daki ilk operasyonel üssüne uçtu.
The Korea Herald tarafından yapılan habere göre Güney Kore Hava Kuvvetleri’nin ilk KF-21 pilotlarından biri olan 156. Avcı Filo’ya bağlı Binbaşı Han Jae-seok, 001 numaralı uçağı havalandırmadan önce teslim alma ve teslim belgelerini imzaladı. Yecheon üssüne gelen KF-21 uçağının yanında bir FA-50 hafif savaş uçağı, bir TA-50 eğitim uçağı ve bir T-50 gelişmiş eğitim uçağı formasyon halinde uçtu. 22 Eylül Salı günü gerçekleşen devir teslim, dönemin Cumhurbaşkanı Kim Dae-jung’un Mart 2001’de yerli bir savaş uçağı geliştirme planlarını açıklamasından 25 yıl altı ay sonra ve tam ölçekli sistem geliştirme çalışmalarının Aralık 2015’te başlamasından yaklaşık 10 yıl dokuz ay sonra gerçekleşti.
Yıllarca süren fizibilite incelemeleri ve bütçe kaynaklı gecikmelerin ardından Endonezya ile ortaklaşa başlatılan programın amacı, Güney Kore’nin artık hizmet dışı bırakılmış F-4 Phantom’ları ve eskiyen F-5 filosunun yerini alacak gelişmiş bir süpersonik savaş uçağı geliştirmekti. Korece adı “Boramae” yani “genç şahin” olan KF-21, 16,9 metre uzunluğunda ve 11,2 metre genişliğinde, Mach 1,8’e (yaklaşık 2200 kilometre/saat) kadar azami hıza sahip 4.5 nesil çok amaçlı bir savaş uçağıdır. Azami kalkış ağırlığı 25,6 metrik ton ve azami yük kapasitesi 7,7 tondur. KAI, ilk KF-21 prototipini Nisan 2021’de tanıttı ve uçak ilk uçuşunu Temmuz 2022’de gerçekleştirdi. Seri üretime Haziran 2024’te başlandı.
Savaş uçağı daha sonra yaklaşık 13.000 test koşulunu kapsayan 1.600 civarında test uçuşundan geçti; bu testler arasında havadan yakıt ikmali ve hava-hava füze testleri de yer alıyordu. Bu yılın Mayıs ayında muharebeye uygunluk sertifikası aldıktan sonra, Haziran ayında sistem geliştirme çalışmaları tamamlandı. İlk üretim uçağı Mart ayında üretim hattından geçti ve 22 Eylül Salı günkü teslimattan önce kabul prosedürlerinden geçti.
Yonhap’ın haberine göre heni savaş uçağının hizmete girmesine hazırlık olarak, Güney Kore Hava Kuvvetleri 1 Haziran’da 156. Savaş Filosu’nu yeniden faaliyete geçirdi. Bu filo KF-21’i kullanan ilk birim oldu. 1988’de kurulan filo, 2012’de devre dışı bırakılmadan önce F-4E Phantom savaş uçaklarını kullanıyordu. KAI, başlangıçta 2028 yılına kadar Güney Kore Hava Kuvvetleri’ne teslim edilmek üzere hava-hava yeteneklerine odaklanmış 40 adet KF-21 üreteceğini, ardından 2032 yılına kadar uzun menzilli hava-yer füzeleriyle donatılmış 80 adet ek uçak daha üreteceğini açıkladı.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23