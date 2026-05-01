Türkiye'ye küstah şart: AB'ye katılmanız buna bağlı
Rum Hükümet Sözcüsü Letymbiotis Konstantinos, Türkiye'ye Avrupa Birliği'ne katılım konusunda küstah bir şart sundu.
Gazeteci Sefa Karahasan'ın haberine göre Rum Hükümet Sözcüsü Letymbiotis Konstantinos, Türkiye-AB ilişkilerinin ilerlemesinin Kıbrıs sorunun çözümüne bağlı olduğunu savundu.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan 'ın açıklamaları ile ilgili bir soruyu yanıtlayan Letymbiotis, ''Türk Bakanı AB’den bahsediyor ve (Rum) Kıbrıs Cumhuriyeti’ni AB’den ayırıyor. Kıbrıs Avrupa’dır, Avrupa Kıbrıs’tır'' dedi.
Son dönemde AB devletlerinin liderlerinin Rumlara verdiği desteğe işaret eden Rum Sözcü, ''AB bütün olarak bu mesajı vermektedir. AB-Türkiye ilişkilerinde ilerleme istiyoruz. Ancak bu ilerleme, Türkiye’nin Kıbrıs kaynaklı yükümlülüklerinden de geçmektedir'' dedi.
''Sorumluluklarını düşünmesi gereken taraf Türkiye’dir'' diye devam eden Rum Sözcü şöyle devam etti: Eğer Türkiye, AB ile ilişkilerinde ilerleme görmemesinin nedenlerini arıyorsa aynaya bakmalıdır. AB’nin koyduğu temel ön koşullarda neden ilerleme sağlanamadığını düşünmelidir; bunlardan biri de Kıbrıs Sorunu’nun çözümüdür.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23