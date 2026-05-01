  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
“Ben sana ne yapacağımı biliyorum” demişti! Park yerinde hakim-savcı kartı rezilliği sonrası Bakan Gürlek’ten flaş adım Son anket sonuçları belli oldu! İşte parti parti oy oranları Ortalık karışacak: Türkiye robot ordusunu sahaya sürdü Her gün bir tane yiyen doktora gitmiyor! Anadolu’nun kadim lezzeti, dünyanın en sağlıklı 10 meyvesinden biri seçildi Balıkesir’de yolcu otobüsü devrildi! Maalesef çok sayıda ölü ve yaralı var Bir ilimizde daha petrol bulundu! Hükümete başvurdular: İzin verin çıkaralım Dünyanın en büyük denizaltı filosuna sahip ülkeler belli oldu! Türkiye, devleri silip süpürdü 'Türkiye'ye karşı Yunanistan'ın yanında olacağız' diyorlardı: Apar topar 'R' yaptılar
Gündem
8
Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Fransa Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Pascal Confavreux, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un sarf ettiği sözlerin Türkiye'yi hedef almadığını söyledi.

1
#1
Confavreux, Fransa Dışişleri Bakanlığının haftalık basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Fransız sözcüye Macron'un Yunanistan'ın başkenti Atina'ya geçen haftaki ziyareti sırasında sarf ettiği "Egemenliğiniz tehlikeye girerse yanınızda olacağız." şeklindeki sözleri ve ülkesinin son dönemde farklı kriz alanlarında Türkiye'nin tutumuna muhalif tavır sergilemesi soruldu.

#2
Confavreux, "Cumhurbaşkanının sözleri, bir Avrupa ülkesine yönelik saldırıyla ilgili bir soruya cevaben sarf edildi. Bunun cevabı, tüm müttefiklerimiz ve ortaklarımız için aynıdır. Herhangi bir ülkeyi özellikle hedef almamaktadır." şeklinde yanıt verdi.

#3
İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına yönelen füzelerle ilgili de Fransa'nın benzer açıklama yaptığını savunan Confavreux, Macron ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot vasıtasıyla o dönemde ülkelerinin saldırıya uğrayan NATO müttefiklerinden birinin ve ortaklarının yanında olduğunu açıkladığını dile getirdi.

#4
"Türkiye ile Yunanistan arasındaki devam eden diyaloğu destekliyoruz." diyen Confavreux, Türkiye ile Fransa arasındaki ikili diyaloğu geliştirmeye ve güçlendirmeye bağlı olduklarını, Barrot'nun şubat ayında Türkiye ziyaretinin ve iki ülkenin cumhurbaşkanlarının 11 Nisan'daki telefon görüşmelerinin de bunun göstergesi olduğunu ifade etti.

#5
Macron'un sözlerinin Yunanistan basınındaki yankısı hakkında ise Confavreux, "Basın yorumcuları hakkında yorum yapmak için burada değiliz." dedi.

#6
Confavreux, İsrail ordusunun Küresel Sumud Filosu'na yönelik saldırısıyla ilgili, "Bu konudaki önceliğimiz, vatandaşlarımızın güvenliğidir." görüşünü paylaştı.

#7
Fransa'nın Tel Aviv Konsolosluğunun filoya yönelik saldırıda gözaltına alınan Fransız vatandaşları ve İsrail makamlarıyla iletişimde olduğunu ifade eden Confavreux, "Gazze'ye gitmek tehlikelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23