Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Dünyanın en büyük denizaltı filosuna sahip ülkeler belli oldu! Türkiye, devleri silip süpürdü

Global Firepower’ın yayımladığı 2026 raporuna göre Türkiye, 14 modern denizaltısıyla Avrupa’nın zirvesine yerleşerek dünya sıralamasında 9. sıraya yükseldi. Askeri personel kapasitesinde ise 1 milyonluk dev bir güçle küresel ölçekte 19. sıradaki yerini koruyan Türk Silahlı Kuvvetleri, stratejik caydırıcılığını bir kez daha kanıtladı. Listenin en şaşırtıcı verisi ise Bangladeş’in 7 milyonluk askeri insan kaynağıyla dünya birinciliğine oturması oldu. İşte uluslararası savunma sanayisinde geniş yankı uyandıran o çarpıcı sıralama...

20. İsrail - 6 adet

19. Almanya - 6 adet

18. Brezilya - 6

17. Avustralya - 6

16. Cezayir - 6

15. Pakistan - 8

14. İtalya - 8

13. Mısır - 8

12. Yunanistan - 9

11. Fransa - 9

10. Birleşik Krallık - 10

9. TÜRKİYE - 14

8. Hindistan - 18

7. Güney Kore - 22

6. Japonya - 23

5. Kuzey Kore - 24

4. İran 25

3. Çin 61

2 - ABD - 66

1- Rusya 66

