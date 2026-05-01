Son anket sonuçları belli oldu! İşte parti parti oy oranları

"Önümüzdeki 5 yılda tam çözüm olur mu?" sorusuna verilen cevaplar da sürece toplumun desteğini gösteriyor. Bu cevapların partiler düzeyindeki ayrıntısı da bir hayli ilginç. AK Partililerin yüzde 25'i kesinlikle çözülür diyor. Bu oran DEM Parti'de 19.5, MHP'de 17.1, CHP'de ise yüzde 15. Buna "Büyük oranda çözülür" diyenler eklendiğinde oran bu üç partide de yüzde 50'yi buluyor. Burada Zafer Partililerin yüzde 47.5 gibi büyük oranda çözülür demeleri bir hayli ilginç. Bu oran HDP'nin seçim işbirliği yaptığı CHP'de sadece yüzde 23.5... CHP'liler, Zafer Partililerin bile çok gerisinde. Peki terörün devreden çıkmasıyla ilgili, "Sürecin Türkiye ekonomisine etkisi sizce ne olur?" sorusuna çok olumlu ve olumlu diye cevap verenlerin oranı yüzde 60 civarında.