Son anket sonuçları belli oldu! İşte parti parti oy oranları
Optimar Araştırma’nın Nisan 2026 verilerine göre AK Parti yüzde 34,1 ile zirvedeki yerini korurken, CHP yüzde 29,2 ile takipte kalmaya devam ediyor. Halkın yüzde 60’ından fazlası en büyük sorunu ekonomi olarak görürken, "Bu sorunu kim çözer?" sorusuna verilen yanıtta AK Parti’nin rakibine 10 puan fark atması dikkat çekti. Ankette ayrıca "Terörsüz Türkiye" sürecine verilen yüzde 57,1'lik güçlü destek, iç siyasetteki yeni dönemin toplumda karşılık bulduğunu gösterdi.