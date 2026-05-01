Bir ilimizde daha petrol bulundu! Hükümete başvurdular: İzin verin çıkaralım
Diyarbakır'daki Dicle Üniversi'tesinde bulunan petrolün ardından bir ilimizde daha keşif yapıldı. İşte detaylar...
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Şanlıurfa ili sınırlarındaki AR/TPO/K/M42-a1,a2,a3 pafta numaralı petrol arama ruhsat sahasında keşfedilen petrollü arazi için işletme ruhsatı başvurusunda bulundu.
TPAO, 22 Nisan 2026 tarihli dilekçesiyle M42-a2-1 paftasında bir adet petrol işletme ruhsatı almak amacıyla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'ne (MAPEG) müracaat etti.
Başvuru, Türk Petrol Kanunu Uygulama Yönetmeliği'nin 14'üncü maddesi uyarınca ilan edildi.
KAYNAK: ENERJİ GÜNLÜĞÜ
