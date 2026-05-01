“Ben sana ne yapacağımı biliyorum” demişti! Park yerinde hakim-savcı kartı rezilliği sonrası Bakan Gürlek’ten flaş adım Son anket sonuçları belli oldu! İşte parti parti oy oranları Ortalık karışacak: Türkiye robot ordusunu sahaya sürdü Her gün bir tane yiyen doktora gitmiyor! Anadolu’nun kadim lezzeti, dünyanın en sağlıklı 10 meyvesinden biri seçildi Balıkesir’de yolcu otobüsü devrildi! Maalesef çok sayıda ölü ve yaralı var Bir ilimizde daha petrol bulundu! Hükümete başvurdular: İzin verin çıkaralım Dünyanın en büyük denizaltı filosuna sahip ülkeler belli oldu! Türkiye, devleri silip süpürdü 'Türkiye'ye karşı Yunanistan'ın yanında olacağız' diyorlardı: Apar topar 'R' yaptılar
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Savunma sanayinin kritik oyuncularından birisi olan Sarsılmaz robot ordusunu sahaya sürüyor. Son detayları şirketin yetkilisi paylaştı.

Savunma sanayinin önemli oyuncularından Sarsılmaz Silah Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Latif Aral Aliş, savunma sanayiinde ihracat stratejilerinden teknoloji dönüşümüne kadar birçok başlıkta önemli değerlendirmeler yaptı.

Türkiye’nin artık sadece üretim değil teknoloji geliştiren bir ülke hâline geldiğini söyleyen Aliş “Amerikan pazarı daha çok tabanca alırken Afrika ve Asya makineli tüfek talep ediyor. Her ülkenin ihtiyacı farklı. Biz de geniş ürün gamımız sayesinde bir ordunun ihtiyaç duyabileceği tüm sistemleri sunabiliyoruz. Bu çeşitlilik bize rekabet avantajı sağlıyor” dedi.

Türk savunma sanayinin 20 yılda büyük bir dönüşüm süreci geçirdiğine dikkat çeken Aliş, klasik üretim anlayışının ötesine geçtiklerini belirtti.

Aliş “Sadece silah değil, teknoloji şirketiyiz. Hedefimiz Türk mühendisliğini global ölçekte daha güçlü bir konuma taşımak. Robotlar geliştiriyoruz, anti-drone sistemleri üretiyoruz. Kara harekâtlarında robotların rolü artacak” dedi.

Türkiye’nin ilk silahlı robotu SARBOT projesiyle Türkiye’nin yerli robot sistemlerini geliştirdiklerini kaydeden Aliş şöyle devam etti: 80’den fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Ürün gamımızı genişletirken kullanıcı güvenini ve uluslararası etkimizi de artırıyoruz. Savunma sanayisinde Türkiye’nin etkisi giderek büyüyor. Bu altyapı sayesinde küresel gelişmeler karşısında güçlü durabiliyoruz. SAHA Expo 2026 kapsamında da yeni uluslararası iş birlikleri gündeme gelecek.

İŞTE SARSILMAZ'IN YENİ HARİKALARI! SARBOT (LA2 Dynamics): Keşif, gözetleme ve yüksek riskli görevler için geliştirilen Türkiye’nin ilk silahlı robotlarından biri. SAR Drone Killer: İHA tehditlerine karşı yarı otomatik sistem. SAR 556 MT: Yüksek performans sunan yerli hafif makineli tüfek. SAR9 SP Special: Özel Kuvvetler için yüksek hassasiyetli tabanca. TR Mekatronik 20 mm Top: TUSAŞ ortaklığıyla geliştirilen 6 namlulu sistem. KAYNAK: TÜRKİYE GAZETESİ

İsrail'den büyük kalleşlik! Şerefsizler kendilerine yakışanı yaptı
Dünya

İsrail'den büyük kalleşlik! Şerefsizler kendilerine yakışanı yaptı

Terör devleti İsrail eli kanlı polisi, Kudüs'te Filistinli down sendromlu çocuğu darp ederek gözaltına aldı.

Son dakika... İmamoğlu suç örgütü davasında 15 tahliye! İşte salıverilenler
Gündem

Son dakika... İmamoğlu suç örgütü davasında 15 tahliye! İşte salıverilenler

Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü'ne ilişkin davada mahkeme aralarında Adem Soytekin'in de olduğu 15 kişinin tahliyesine karar verdi. İ..
"İzmir’in dağlarında çiçekler açar" CHP’de çözüm bu kadar basit!
Sosyal Medya

“İzmir’in dağlarında çiçekler açar” CHP’de çözüm bu kadar basit!

Sosyal medyada kısa sürede izlenme rekorları kıran ve "bu kadar da olmaz" dedirten görüntüler, aslında CHP’li belediyelerin yönetim beceriks..
Tahran'da panik anları! Hava savunma sistemleri aktif hale getirildi!
Dünya

Tahran'da panik anları! Hava savunma sistemleri aktif hale getirildi!

İran’ın başkenti Tahran’da gece saatlerinde hava savunma sistemleri aktif hale getirildi. Kentin çeşitli noktalarında sistemlerin devreye gi..
Türkiye'den İsrail'e çok sert tepki
Gündem

Türkiye'den İsrail'e çok sert tepki

Dışişleri Bakanlığı, Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla bölgeye doğru ilerleyen Sumud Filosu'na düzenlenen baskına çok sert tepki gö..
Savaş yeniden mi başlıyor? BAE'nin çağrısı şüphe uyandırdı
Dünya

Savaş yeniden mi başlıyor? BAE'nin çağrısı şüphe uyandırdı

Birleşik Arap Emirlikleri, bölgedeki gelişmeler nedeniyle vatandaşlarının İran, Lübnan ve Irak’a seyahat etmesini yasakladı. Bu ülkelerde bu..
