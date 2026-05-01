“Ben sana ne yapacağımı biliyorum” demişti! Park yerinde hakim-savcı kartı rezilliği sonrası Bakan Gürlek’ten flaş adım

Ataşehir'de çıkan park yeri tartışmasında bir kadın, elinde "Hakim-Savcı" olduğunu belirten sahte kartı göstererek tehditler savurdu. Görüntülerin gündem olmasının ardından Adalet Bakanı Akın Gürlek'ten de açıklama geldi. Bakan Gürlek "Şahıs hakkında derhal adli soruşturma başlatılmıştır. Hâkimlik ve savcılık mesleği, hukuk devletinin teminatı ve milletimizin adalet duygusunun en güçlü güvencelerinden biridir. Hiç kimse bu sıfatı istismar ederek kendisine nüfuz devşiremez" dedi.