Türkiye'ye karşı 2,5 milyar dolarlık sipariş vermişlerdi! Rafale savaş uçakları geliyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Türkiye'ye karşı silahlanan komşu, Rafale savaş uçakları için yeni bir anlaşma imzaladı. Anlaşma uçakların güçlendirilmesine yönelik çalışmaları kapsıyor.

Yunanistan ve Fransız Dassault Aviation firması arasında Rafale savaş uçaklarının desteklenmesine yönelik yeni bir anlaşma imzalandı.

Yunanistan ve Fransız Dassault Aviation arasında yeni bir anlaşma imzalandı. Yunanistan Savunma Ekipmanları Genel Müdürlüğü (GDAEE) tarafından yapılan açıklamaya göre 9 Nisan 2026 Perşembe günü GDAEE Genel Müdürü Tümgeneral Ioannis Bouras ile Dassault Aviation firması arasında, Rafale savaş uçaklarının desteklenmesine yönelik “01/2026” numaralı Yunan Endüstriyel İş Birliği (EBS) Yürütme Anlaşması imzalandı.

Anlaşmanın detayları ile ilgili bilgi verilmedi ancak bahse konu sözleşme ile Yunanistan’a teslim edilen Rafale savaş uçaklarının bakım süreçlerinin destekleneceği düşünülebilir.

Rafale F3R standardı savaş uçakların ilk partisi için Ocak 2021’de Yunanistan ile Fransa arasında imzalar atılmıştı. Mühimmatlar, ön destek, pilot ve teknisyen eğitimi ve Yunanistan’ın Tanagra’daki hava üssünde gerekli altyapı ile birlikte yaklaşık 2.5 milyar euro tutarındaki sipariş, 12 adet ikinci el ve 6 adet yeni üretilmiş uçağı kapsamaktaydı. Bu doğrultuda ilk sözleşmedeki 18 uçağın 14’ü tek kişilik, 4’ü ise iki kişilik varyantlardan oluşmaktadır.

Yunan Hava Kuvvetleri’ne ilk Rafale savaş uçağı Temmuz 2021’de teslim edilmişti. İlk 6 uçak, ilk etapta Yunan pilotların eğitimi için Fransa’da kalmıştı. Ancak sonrasında bahse konu uçaklar Ocak 2022’de Yunanistan’a gelmişti.

Kathimerini’ye göre iki ay sonra Atina, 332. Filo’da konuşlanacak Rafale savaş uçağı sayısını 24’e yükseltmek için 1.09 milyar euro maliyetle 6 yeni Rafale için daha sipariş vermişti. Böylece Yunanistan, toplamda 3.59 milyar euro bedel ile ilk etapta 18, ardından 6 adetlik sipariş sözleşmesi ile 24 adet Rafale savaş uçağı tedarik etmiş oldu.

KAYNAK: DEFENCETURK

