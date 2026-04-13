Sarı Şeytan Trump'a bir şok daha! Epstein'le bağıyla ilgili haber yapan...
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İran'da büyük bir hüsran yaşayan ABD Başkanı Donald Trump'a bir şok haber daha geldi.

ABD'de, Başkan Donald Trump'ın, reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan Jeffrey Epstein ile "bağı olduğuna dair" haber yapan Wall Street Journal (WSJ) ve gazetenin sahibi Rupert Murdoch'a karşı açtığı 10 milyar dolarlık tazminat davası reddedildi.

Florida'daki ABD Bölge Yargıcı Darrin P. Gayles, WSJ ve Murdoch'a Epstein'le ilişkisi konusunda "kötü niyetli yayın yapıldığı" iddiasıyla iftira davası açan Trump'ın dilekçesini, bu konuda yeterli kanıt sunamadığı için işleme almayacağını açıkladı. Gayles bununla birlikte Trump'a, değiştirilmiş bir dilekçe ile yeni bir dava dosyası sunma şansı verdiğini belirtti.

Trump 18 Temmuz 2025'te, Epstein'e doğum günü mektubu gönderdiği iddiasını haberleştiren WSJ'nin sahibi Murdoch'a dava açtığını açıklamış ve milyarder iş insanı için "davada ifade vermesini sabırsızlıkla beklediğini" belirtmişti.

Trump, sosyal medya hesabından Epstein'e gönderdiği iddia edilen doğum günü mektubu hakkındaki haberleri yalanlamış ve WSJ için "çöp yığını" ifadesini kullanmıştı. WSJ, Epstein'ın kız arkadaşı Ghislaine Maxwell'in, Epstein'in 50. doğum günü vesilesiyle tanıdıklarından ona yönelik bir mektup yazmasını istediğini, bu mektuplardan birinin de Trump'a ait olduğunu iddia etmişti.

"Jeffrey Epstein'in arkadaşları, 50. doğum günü albümü için ona müstehcen mektuplar gönderdi. Bunlardan biri Donald Trump'tan gelmişti." başlıklı haberinde WSJ, kalemle çizilmiş "çıplak bir kadın figürünün içerisinde" Trump ile Epstein arasında "hayali" olduğunu belirttiği bir konuşmanın da varlığını ileri sürmüştü.

