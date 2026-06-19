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Türkiye'ye kafa tutmaya kalkıyorlardı: 1500 kilometre menzilli füzeyi ateşlediler

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Türkiye'ye kafa tutmaya kalkıyorlardı: 1500 kilometre menzilli füzeyi ateşlediler

Pakistan savaşı sonrası Türkiye'ye karşı akılalmaz tehditler savuran Hindistan'dan dikkat çeken bir hamle geldi. Yeni Delhi yönetimi 1500 km menzilli füzeyi ateşledi.

#1
Foto - Türkiye'ye kafa tutmaya kalkıyorlardı: 1500 kilometre menzilli füzeyi ateşlediler

Hindistan, Odisha eyaleti kıyılarında yer alan Dr. APJ Abdul Kalam Adası’nda uzun menzilli kara konuşlu seyir füzesinin testlerini gerçekleştirdi.

#2
Foto - Türkiye'ye kafa tutmaya kalkıyorlardı: 1500 kilometre menzilli füzeyi ateşlediler

Hindistan Savunma Araştırma ve Geliştirme Örgütü (DRDO), 15 Haziran 2026 tarihinde Odisha eyaleti kıyılarında yer alan Dr. APJ Abdul Kalam Adası’ndan uzun menzilli kara konuşlu seyir füzesinin (LRLACM) uçuş testini başarıyla gerçekleştirildiğini duyurdu.

#3
Foto - Türkiye'ye kafa tutmaya kalkıyorlardı: 1500 kilometre menzilli füzeyi ateşlediler

Chandipur’daki Entegre Test Merkezi (ITR) tarafından konuşlandırılan çeşitli takip sistemlerinden elde edilen çeşitli izleme verilerine göre, test atışı için belirlenen tüm hedeflerin tam olarak karşılandığı açıklandı.

#4
Foto - Türkiye'ye kafa tutmaya kalkıyorlardı: 1500 kilometre menzilli füzeyi ateşlediler

Tasarım ve üretim süreci tamamen yerli imkanlarla yürütülen LRLACM projesinde, füzenin tüm alt sistemleri çeşitli DRDO laboratuvarları ve Hindistan savunma sanayii paydaşları tarafından iş ortaklığında geliştirilmekte. Projede ana yürütücü kurum görevini ise Bengaluru merkezli Havacılık Geliştirme Kurumu (ADE) üstlenmekte.

#5
Foto - Türkiye'ye kafa tutmaya kalkıyorlardı: 1500 kilometre menzilli füzeyi ateşlediler

Stratejik öneme sahip bu uçuş testi, üst düzey DRDO yetkililerinin yanı sıra füzeyi gelecekte envanterine katması beklenen Hindistan Donanması ve Hindistan Hava Kuvvetleri temsilcileri tarafından da sahada yakından takip edildi.

#6
Foto - Türkiye'ye kafa tutmaya kalkıyorlardı: 1500 kilometre menzilli füzeyi ateşlediler

Başarılı atışın ardından bir açıklama yapan Hindistan Savunma Bakanı Rajnath Singh, projede görev alan DRDO ekibini ve endüstri ortaklarını tebrik etti. Atış sırasındaki faaliyetleri bizzat izleyen Savunma Bakanlığı Ar-Ge Sekreteri ve DRDO Başkanı Rajesh Kumar Singh de başarılı uçuş testinde emeği geçen tüm personele tebriklerini iletti.

#7
Foto - Türkiye'ye kafa tutmaya kalkıyorlardı: 1500 kilometre menzilli füzeyi ateşlediler

KAYNAK: DEFENCETURK

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